بيروت: تجدد الاعتداءات على المصارف

بيروت- تجددت مساء أول من أمس الخميس الاعتداءات على المصارف اللبنانية في شارع الحمرا ببيروت، من قبل متظاهرين محتجين، بالتزامن مع تحركات احتجاجية أمام مقر مصرف لبنان المركزي في المحلة وأمام فروعه في عدد من المناطق اللبنانية.

وافاد مراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، ” ان المحتجين حطموا واجهات بعض المصارف في شارع الحمرا، واقدموا على طلي أجهزة الصرافة الآلية واحراق مستوعبات النفايات في وسط الشارع. كما القوا قنابل”مولوتوف” حارقة على واجهة أحد المصارف. وسجل كذلك اطلاق نار كثيف في المنطقة، فيما عملت القوى الأمنية على ملاحقة مفتعلي الاحداث في شوارع الحمرا وأوقفت عددا منهم”.

وأضاف” كما نزل المئات من المحتجين إلى وسط بيروت وتجمعوا أمام مدخل مجلس النواب مرددين الشعارات المطلبية وفي مقدمها تشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين. وسجلت تحركات قرب منزل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة حسان دياب، وتكاثرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي الى التصعيد اليوم، والزحف الى مجلس النواب اليوم السبت”.- (بترا)