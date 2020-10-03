“بيروت في منازل الذاكرة” مشروع ثقافي موسيقي لترميم الأبنية التراثية

عمان- الغد- لكي لا يكون انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) حدثاً مؤلماً عابراً في تاريخ لبنان الحديث، ولكي لا تحمل الأجيال المقبلة ألماً عايشه كل اللبنانيين، جاء مشروع “بيروت في منازل الذاكرة – Beirut Collective Memory”؛ البرنامج الإنساني لإحياء أبنية بيروت التراثية؛ حيث أطلقته مؤسسة هبة القواس الدولية برعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

وأُطلق المشروع عبر مؤتمر صحفي عُقد في قلب المدينة المنكوبة، في الجميزة. وافتتحت المؤتمر المؤلفة الموسيقية ومغنية الأوبرا د.هبة القواس، ومما جاء في كلمتها: “حين راودتني هذه الفكرة المجنونة، تنفستُ عميقاً ومدَدتُ يدي تماما كما أفعل حين أغنّي، فوجدتُ أيدي حبيبة، تنضمُّ الى يدي الممتدة، وأعرف تماماً أن كلَّ يدٍ ستنضمُّ بِحبّها وإيمانِها هي يدُ لبنانَ اليقين”.

يحمل المشروع طابعاً موسيقياً، ثقافياً، تراثياً، إنسانياً يهدف إلى إعادة إحياء تراث بيروت واستعادة هويتها الثقافية الحضارية العريقة، عبر إطلاق حملة محلية بدعم عالمي لترميم اثني عشر بناءً تراثياً هُدم جزئياً أو كليّا جرّاء انفجار المرفأ. في محاولة من القواس والشركاء والداعمين، لنفض غبار الركام الذي غطّى وجه بيروت، لتمكين السكان الذين هجروا بيوتهم من جراء الانفجار، من العودة إليها بأقرب وقت خصوصاً قبل فصل الشتاء. وبالتالي للمساهمة في الولادة الجديدة التي سوف تشهدها سيدة المدائن ولؤلؤة المتوسط، عبر الحفاظ على ما تبقى من إرثها الحضاري الغني في أبنية كانت مأهولة لتعود الحياة مجدداً إلى ساكنيها وتاريخها. تشابكت كل هذه الأيدي وتضافرت جهود فريق كبير، ليكون المشروع العمراني الإنساني على مستوى فداحة خسارة البشر والحجر التي حلّت ببيروت، بهدف استقطاب أكبر عدد من الخيّرين والأيدي البيضاء من لبنان والعالم في سبيل التضامن الفعلي مع المدينة المنكوبة وتقديم المساعدة مهما كان حجمها لبث الروح وإعادة الدفء إلى بيوت تحتضن تاريخاً وذاكرة مدينة وأحلام، ولبناء مستقبل وتمكين شباب وأطفال يحلمون بغدٍ مشرق.

ولأن بيروت هي وجه لبنان الحضاري ومنارة المتوسط، فلا بد من رد الجميل لها بلغتها الثقافية والفنية التي حملتها رسالةً إلى العالم. لذا، قام هذا المشروع على دمج الترميم والإحياء بالروح الموسيقية التي ستبعث الحياة في ما تهدم، عبر إقامة حفل موسيقي فني مبني على موسيقى القواس السيمفونية وأغنياتها الأوركسترالية مهداة إلى بيروت العائدة من الدمار. وكخطوة أولى في المشروع، يقدم ريع الحفل لبرنامج ترميم مباني بيروت الأثرية على أن يستكمل بمشاريع فنية خارج لاحقة خارج لبنان يعلن عنها تباعاً.

لكي يلتئم جرح بيروت قريباً، ولكي لا تبقى الندوب محفورة في الأجساد والنفوس وعلى الجدران الحزينة، تأتي المبادرات الفردية لتمسك بيد كل من يريد النهوض بمدينةٍ نبذت تاريخاً من الجراح والدمار والموت، لتفخر بتاريخ آخر من الحضارة والعراقة والثقافة.