بيريتيني ينهي انتظارا ايطاليا دام 42 عاما في “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – وضع ماتيو بيريتيني حدا لانتظار ممتد منذ العام 1977، اذ أصبح أول لاعب إيطالي منذ ذاك العام يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس في مباراة ماراتونية.

وفي الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، تمكن بيريتيني المصنف 25 عالميا، من التغلب على مونفيس المصنف 13، بنتيجة 3-، 6-3، 6-2، 3-6، و7-6 (7-5)، في مباراة امتدت ثلاث ساعات و57 دقيقة، وبات بيريتيني (25 عاما)، أول لاعب من بلاده يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، منذ كورادو بارازوتي في العام 1977.

🎾4 ore di gioco e 5 match point per aprire le porte della storia: Matteo #Berrettini è in semifinale agli #UsOpen

Il servizio di Giuseppe Bisantis per il #GR1https://t.co/w5uamsU5Wl

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 5, 2019