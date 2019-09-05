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بيريتيني ينهي انتظارا ايطاليا دام 42 عاما في “فلاشينغ ميدوز”

منذ ساعة واحدة

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نيويورك – وضع ماتيو بيريتيني حدا لانتظار ممتد منذ العام 1977، اذ أصبح أول لاعب إيطالي منذ ذاك العام يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس في مباراة ماراتونية.

وفي الدور ربع النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، تمكن بيريتيني المصنف 25 عالميا، من التغلب على مونفيس المصنف 13، بنتيجة 3-، 6-3، 6-2، 3-6، و7-6 (7-5)، في مباراة امتدت ثلاث ساعات و57 دقيقة، وبات بيريتيني (25 عاما)، أول لاعب من بلاده يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة فلاشينغ ميدوز، منذ كورادو بارازوتي في العام 1977.

ويلتقي بيريتيني الذي كانت أفضل نتيجة له سابقا في بطولات الغراند سلام بلوغ الدور الرابع (حقق ذلك في ويمبلدون الإنجليزية 2019 قبل أن يخسر أمام السويسري روجيه فيدرر)، في نصف نهائي البطولة الأميركية، الفائز بين الإسباني رافايل نادال والأرجنتيني دييغو شفارتسمان.

كما بات بيريتيني رابع إيطالي يبلغ الدور نصف النهائي لبطولة غراند سلام بعد بارازوتي، وأدريانو باناتا المتوج بطلا لرولان غاروس الفرنسية عام 1976، وماركو تشيكيناتو (نصف نهائي رولان غاروس 2018). (أ ف ب)

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