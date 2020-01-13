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بيريز: زيدان أكثر من توج بالألقاب وإنه هدية لنا من السماء

منذ ساعتين

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جدة (السعودية) – أكد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن امتلاك مدرب بحجم الفرنسي زين الدين زيدان يُعد “هبة من السماء” وذلك بعد قيادة الفريق الملكي للتتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب غريمه أتلتيكو مدريد من بوابة ركلات الترجيح.

وصرح بيريز: “توجنا باللقب رغم أننا جئنا إلى هنا بدون بنزيمة وهازارد وبيل، ينبغي تذكر ذلك، وهذا يجعل للقب مذاق آخر، الكل يعرف زيدان، لا أحد يمتلك ألقابا أكثر منه، إنه هدية لنا من السماء”.

كما أشاد بيريز بلاعب الفريق فالفيردي، الذي حرم أتلتيكو مدريد من التقدم بهدف عبر إعاقته لانفراد ألفارو موراتا بمرمى النادي الملكي، ليتعرض للطرد، لكنه ساعد فريقه في التتويج لاحقا باللقب، مشيرا: “لقد برز بشكل مهم، اختير أفضل لاعب في النهائي”. (إفي)

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