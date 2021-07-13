بيريز : كاسياس وراؤول هما خدعتا مدريد الكبيرتان

مدريد – كشفت بعض التسجيلات الصوتية التي التقطت لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز في العام 2006، ونشرها اليوم موقع (El Confidencial)، عن هجمات قاسية من جانبه على اللاعبين راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس، اللذين كانا في رأيه “خدعتي مدريد الكبيرتين”، وفقا لهذه المحادثات.

ويأتي في التسجيلات الصوتية، التي أجريت بعد مغادرة فلورنتينو بيريز رئاسة ريال مدريد في عام 2006، من بين أمور أخرى، أن “كاسياس ليس حارس مرمى لريال مدريد ما الذي تريدني أن أقوله لك. هو ليس كذلك. لم يكن أبدا كذلك. ولكن حسنا، إنها واحدة من أكبر الخدع. والثانية هي راؤول”، كما ينقل الموقع الإلكتروني استنادا للتسجيل.

ويسود في ريال مدريد شعور باستياء شديد لنشر هذه العبارات من قبل رئيس ريال مدريد والتي تعود لما قبل 15 عاما.

ويشغل إيكر كاسياس حاليا منصب سفير النادي ونائب رئيس المؤسسة، وراؤول هو مدرب ناشئي ريال مدريد. – (إفي)