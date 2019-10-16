“بيسترو دي آرتس” يعيد افتتاح التراس على الطريقة الباريسية



دبي – يقدم بيسترو دي آرتس، المطعم الفرنسي الواقع في الطابق الأرضي لفندق العنوان في دبي مارينا والمطل على الممر المائي الشهير في المدينة، عرضًا مميزًا لضيوفه يستمر حتى اليوم الخميس.

ولكون الفطور أهم وجبة في اليوم، يقدم المطعم لضيوفه قطعة كرواسان مع كل كوب قهوة، متيحًا لهم عيش صباح باريسي رائع برفقة الأصدقاء.

ويقدم المطعم قائمة فطور من أشهى النكهات متوفرة من الصباح الباكر وحتى 12 ظهرًا، حيث سيتمتع الضيوف بتشكيلة شهية من أطباق الفطور والحلويات المقدمة ضمن بوفيه بما فيها الكريب اللذيذ.

وللذين يفضلون الخيارات الصحية يمكنهم اختيار عرض Morning Pick Me Up’s الذي يتضمن عصائر سموذي ديتوكس بالتوت مع البيض المعد على الطلب، وللراغبين بتجربة مميزة يمكنهم طلب فطور فاخر مع عصير البرتقال.

يشكل هذا المطعم بإطلالاته على اليخوت الضخمة التي تبحر من المرسى، مكانًا مثاليًا للالتقاء بالأصحاب أو لتمضية الوقت مع العائلة أو للتمتع بالقهوة والفطور على اجتماعات العمل.