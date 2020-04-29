“بيسيل” تطلق خدمة التبرع من خلال الرسائل النصية بالشراكة مع أورانج دعماً لصندوق “همة وطن”

عمّان، الأردن (نيسان 2020) : إيماناً بدورها تجاه الوطن ودعم مؤسسات الدولة الأردنية في جهودها المتواصلة لمكافحة فيروس كورونا، أعلنت “بيسيل” – الشركة الرائدة في مجال الإعلام الرقمي في المملكة – عن تعاونها مع شركة أورانج الأردن لإطلاق خدمة التبرع من خلال رسالة نصية قصيرة تتيح لمشتركي أورانج إرسال التبرعات لوزارة الصحة الأردنية ووزارة التنمية الاجتماعية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة تأكيداً من شركة بيسيل على الدور الفاعل للتكنولوجيا في مجال الدفع الرقمي وأهميته في هذا الوقت الذي يستدعي التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إلتزامها التام بالمسؤولية الإجتماعية وخدمة أفراد المجتمع.

وستمكن هذا الخدمة مشتركي أورانج من دعم صندوق “همة وطن” والتبرع بكل سهولة من خلال الهواتف الخلوية عن طريق إرسال رسالة قصيرة SMS)) تحتوي على الرقم 1 إلى 99077 للتبرع بدينار لصالح وزارة الصحة أو إلى 99370 للتبرع بدينار لصالح وزارة التنمية الإجتماعية، إذ قامت شركة بيسيل بإطلاق هذه الخدمة مجاناً لمساندة جهود الحكومة في القضاء على جائحة كورونا والحد من انتشارها من خلال تمكين الراغبين من المساهمة في تكاليف الرعاية الصحية والمعدات الطبية اللازمة من دون أي تكلفة إضافية على المتبرعين والجهات المتلقية للتبرعات.

وبيّن السيد بشار الحنتولي، المدير التنفيذي لشركة بيسيل، أهمية هذا التعاون مع شركة أورانج ووزارتي الصحة والتنمية الإجتماعية قائلاً: “تفرض هذه الظروف علينا الوقوف صفاً واحداً ومساندة وطننا الذي استطاع من خلال أجهزته المختلفة أن يحتوي فيروس كورونا وأن ينأى بأبناء الوطن عن مخاطره، لذلك فقد ارتأينا استحداث هذا الخدمة المجانية التي تتيح للراغبين التبرع لصالح صندوق “همة وطن”، ولنأكد على ضرورة تكاتف كافة القطاعات لتخطي هذه الظروف الإستثنائية”.

وتلتزم شركة بيسيل منذ العام 2004 بتوفير خدمات رقمية متميزة وموثوقة لأكثر من 40 مشغل اتصالات في أكثر من 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحول العالم، كما توفر حلولاً لإدارة محتوى الأجهزة الخلوية لشركات تشغيل الهواتف الخلوية، من خلال لعب دور جهة الإتصال المباشر لأي من مزودي المحتوى الخارجيين لإحدى شركات تشغيل الهواتف، أو من خلال استضافة إدارة المحتوى وتقديم تقنيات الربط اللازمة، فضلاً عن تزويدها شركات تشغيل الهواتف بوسائل وأدوات تحكم سهلة وسريعة لإطلاق المحتوى الجديد بكل يُسر.