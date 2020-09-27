“بيسيل” توسع نطاق تغطيتها وتطلق خدمات جديدة



عمان- قامت شركة الوسائط الرقمية الرائدة “بيسيل” بتوسيع نطاق خدماتها في غرب إفريقيا، تحديداً في ساحل العاج؛ حيث قامت بتوفير خدمات القيمة المضافة لمشتركي الهواتف النقالة وتشمل ألعاب الهاتف المحمول، محتوى الفيديوهات وخدمات تفاعلية أخرى لتوفيرها لسكان ساحل العاج الذين يبلغ عددهم 25 مليون نسمة ويبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المحمول 21 مليون مشترك تقريباً.

وصرح بشار الحنتولي، المدير التنفيذي لشركة “بيسيل”، أن الشركة تقوم بتوسيع انتشارها في مختلف البلدان والقارات، وإطلاق خدمات الشركة في ساحل العاج سيزيد من إمكانيتها في التوغل في القارة الإفريقية التي ما تزال العديد من أسواقها جديدة ولديها الكثير من الإمكانيات للنمو.

وتعد “بيسيل” من الشركات الرائدة في مجال الوسائط الرقمية؛ حيث تختص في العديد من منتجات الوسائط الرقمية كفواتير النقل المباشر DCB في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنتاج المحتوى الرقمي، الإنتاج التلفزيوني 2D و3D، إدارة المحتوى والتجميع، الإعلان الرقمي، إدارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التجارة الإلكترونية، إدارة البيانات والتصوير، خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة بكميات، القصص والنصوص التفاعلية، والتحويل الرقمي. ومن خلال مكتب “بيسيل” الرئيسي وشركائها في 22 دولة، تمكنت من الوصول الى أكثر من 300 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.