بيع لوحة “روبيك موناليزا” بأكثر من 480 ألف يورو

باريس– بيعت لوحة موناليزا بحلة حديثة في مزاد نظمته “آركوريال” في باريس بعنوان “روبيك موناليزا” لفنان الشارع إينفايدر وهي مؤلفة من حوالى 330 مكعب روبيك الثلاثي الأبعاد، في مقابل 480200 يورو الأحد، وفق ما أعلنت دار المزادات.

وكان سعر هذه اللوحة التي أنجزت في العام 2005 مقدرا بين 120 ألف يورو و150 ألفا، وبيعت في مزاد نظمته دار “آركوريال” وكرسته لأعمال لكبار فناني الشارع المعاصرين.

وهذا العمل مصنوع بالكامل من مكعبات روبيك التي لاقت نجاحا كبيرا في الثمانينات.

وقد اشتهر “إينفايدر”، واسمه الحقيقي فرانك سلاما، بـ”غزوات” الشوارع التي أجراها في أكثر من 65 مدينة في 33 بلدا، حتى أنه استحدث تيارا فنيا يلخص أعماله باسم “الروبيكوبية”.

وكانت لوحة “روبيك موناليزا” أول قطعة من سلسلة من الأعمال تعيد تقديم أبرز اللوحات في تاريخ الفن، وهي بعنوان “روبيك ماستر بيسز”.

وأعاد “إينفايدر” تقديم مجموعة من أشهر اللوحات في العالم كما خصصت له معارض كثيرة منذ 2005. (أ ف ب)