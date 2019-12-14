بيع نظارات شمسية لجون لينون بـ180 ألف دولار

لندن- بيعت نظارات شمس لمغني فرقة “بيتلز” جون لينون كان قد تركها على المقعد الخلفي لسيارة مرسيدس كان يملكها رينغو ستار في العام 1968 الجمعة بحوالى 200 ألف دولار خلال مزاد علني نظمته “سوذبيز” في لندن.

وقال غابرييل هيتون الخبير في الكتب والمخطوطات لوكالة “بي ايه” للأنباء إن النظارات “تشكل جزءا فعليا من صورة جون لينون منذ منتصف الستينات. لقد غير كثيرا في نمطه إلا أن نظارات الشمس كانت تلازمه دائما”.

وأضاف هيتون “لقد غيّر أسلوبه مرات عدة غير أن الثابتة الوحيدة كانت النظارات. إذا ما أردتم إنجاز رسم كاريكاتوري عن جون لينون، فلا بد أن تركزوا على الشعر الطويل ونظارات الشمس”.

وعمل هيرينغ سائقا لرينغو ستار وجورج هاريسون في نهاية الستينات. وروى أنه نقل عضوي الفرقة إضافة إلى جون لينون “إلى المكتب وعندما خرج جون لاحظت أنه نسي نظاراته الشمسية على المقعد الخلفي”.

وبيعت النظارات في مقابل 137500 جنيه استرليني (183500 دولار) في مزاد عبر الإنترنت لمزايد لم يكشف عن اسمه.

وشمل المزاد مقتنيات أخرى عائدة إلى أعضاء فرقة “بيتلز” البريطانية بما في ذلك قلادة كان يضعها هاريسون بيعت بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني.(أ ف ب)