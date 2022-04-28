بيف سترغنوف

المقادير:
- كيلوغرام لحم عجل شرائح
- بصل مفروم ناعما
- 3 فصوص ثوم
- ملعقة زنجبيل مبروش
- ½ علبة كريمة
- ملعقتا خل خردل
- ملعقتا طحين
- فلفل أسود
- رشة هيل، رشة كاري
- ¼ كوب صويا صوص
- صلصة محار
- خردل
طريقة التحضير:
- في مقلاة عميقة نضيف زيت الزيتون والبصل حتى يشقر، ثم نضيف الثوم والزنجبيل، نقليها ثم نضيف اللحمة حتى يتغير لونها، ثم نضيف ربع فنجان صويا صوص و1/4 كوب صلصة المحار ونحرك.
- نضيف الماء المغلي ونستمر بالتحريك حتى يذوب الطحين ونغطيها ونتركها حتى تنضج، ثم نضيف الكريمة والماسترد ونتركها تتسبك، وتقدم مع الأرز الأبيض أو البطاطا المهروسة.