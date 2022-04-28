وصفة اليوم

بيف سترغنوف

11:28 م2022-04-28

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

المقادير:

  • كيلوغرام لحم عجل شرائح
  • بصل مفروم ناعما
  • 3 فصوص ثوم
  • ملعقة زنجبيل مبروش
  • ½ علبة كريمة
  • ملعقتا خل خردل
  • ملعقتا طحين
  • فلفل أسود
  • رشة هيل، رشة كاري
  • ¼ كوب صويا صوص
  • صلصة محار
  • خردل

طريقة التحضير:

  • في مقلاة عميقة نضيف زيت الزيتون والبصل حتى يشقر، ثم نضيف الثوم والزنجبيل، نقليها ثم نضيف اللحمة حتى يتغير لونها، ثم نضيف ربع فنجان صويا صوص و1/4 كوب صلصة المحار ونحرك.
  • نضيف الماء المغلي ونستمر بالتحريك حتى يذوب الطحين ونغطيها ونتركها حتى تنضج، ثم نضيف الكريمة والماسترد ونتركها تتسبك، وتقدم مع الأرز الأبيض أو البطاطا المهروسة.
11:28 م2022-04-28
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock