بيكاسو دور يحتفل بأجمل التصاميم الإعلانية

جائزة بيكاسو دور السنوية، مسابقة أفضل التصاميم الإعلانية الطرقية، تعلن الفائزين لعام 2021-2022.

تجسيداً للامتياز الإبداعي في صناعة الإعلان، تمّ الإحتفال بالمكرمين خلال الحفل السنوي الثامن عشر لجائزة البيكاسو دور وذلك يوم الإثنين في 13 شباط في فندق فور سيزونز عمان.

دعت شركة بيكاسو المحترفين في صناعة الإعلان في الأردن بما في ذلك وكالات الإعلان الرائدة والعملاء، فضلاً عن ممثلي وسائل الإعلام.

تمّ اختيار الفائزين من قبل لجنة بيكاسو دور الدولية وهي مؤلفة من 6 روّاد محترفين، السيد أندرو رولينز الخبير في الإعلان ورئيس اللجنة مُعيّناً من قبل السيّد ألان فيل الرئيس الفخري لجائزة بيكاسو دور،

السيد أيّاد حسين، المدير الإبداعي الشريك في شركةAdPro الأردن، السيد سامر يونس، المدير الإبداعي فيM&C Saatchi لبنان، السيد سامي صعب، رئيس مجلس إدارة والمدير الإبداعي لشركة Phenomena لبنان، السيدة ليا صليبي، المدير الإبداعي شركة Leo Burnett بيروت، والسيد خليل بن بركات، المدير العام في شركة UM الجزائر.

اشتركت في جوائز بيكاسو دور الثامن عشر، 10 شركات إعلانيّة ، قدمت 124 تصميم إعلاني مختارة من الفئات التاليّة:

– أفضل الإبتكارات في فئة الإعلان الطرقي

– أفضل الابتكارات في فئة اللوحات الإعلانية ضمن المراكز التجاريّة

– أفضل الإبتكارات في فئة الإعلان الرقمي

أتت نتائج البيكاسو دور 2023 كالتالي:

الجائزة المعلن شركة الإعلان فئة الشبكات الذهبية BLINK ADPRO COMMUNICATIONS الفضية JORDAN KUWAIT BANK HUE INNOVATION AND DESIGN البرونزية USAID JORDAN BIDAYA MARCOM فئة المول الذهبيّة MC DONALDS LEO BURNETT الفضيّة THE BOULEVARD MINT AGENCY فئة الديجيتال الذهبية MC DONALDS LEO BURNETT الفضية BLINK ADPRO COMMUNICATIONS

وزعت جائزة بيكاسو الذهبية للبنان والعراق في بيروت يوم الأربعاء بتاريخ 8 شباط 2023 في متحف سرسق، كما ستوزع جائزة بيكاسو الذهبيّة في الجزائر العاصمة يوم الإثنين في 20 شباط في أوتيل هوليداي إن ومن ثمّ جائزة بيكاسو دور مالي في العاصمة باماكو لاحقاً خلال هذه السنة.