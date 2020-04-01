بيكهام يشتري سكنا فاخرا بقيمة 20 مليون دولار في ميامي

ميامي – اشترى نجم كرة القدم البريطاني السابق ديفيد بيكهام، أحد شركاء نادي إنتر ميامي الأميركي، سكنا فاخرا (بنتهاوس) بسعر 20 مليون دولار، في المبنى الوحيد الذي صممته المهندسة المعمارية زها حديد في ميامي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

واختار نجم الكرة الإنجليزي السابق مبنى “One Thousand Museum” الذي يقع في خليج بيسكاين (بيسكاين باي) أمام حديقة بيسكاين ناشيونال بارك التي تطل على الخليج، لشراء مسكنه في ميامي ليعيش فيه برفقة زوجته فيكتوريا وأطفالهما الأربعة.

وتؤكد صحيفة ميامي هيرالد أن شركة بيكهام أنهت عملية شراء الشقة الفاخرة التي تبلغ مساحتها 11.046 قدم مربع (أكثر من ألف متر مربع) بسعر لم يتم الإبلاغ عنه، حيث قال متحدث باسم بيكهام إن ” One Thousand Museum مبنى خاص للغاية ويسعدنا انضمامنا إليه”.

جدير بالذكر أن المبنى من تصميم المهندسة المعمارية العراقية البريطانية زها حديد، التي كانت أول امرأة تفوز بجائزة بريتزكر العالمية التي تعادل جائزة نوبل، وتوفيت بنوبة قلبية في ميامي في عام 2016 حيث كان المبنى قيد الإنشاء. (إفي)