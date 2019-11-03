“بيكو” تدعم برامج الدعم الغذائي المستدام من “تكية أم علي”

عمان- أعلنت “بيكو”؛ علامة الأجهزة المنزلية العالمية التابعة لمجموعة “آرتشيليك” والشريك العالمي المرموق لنادي برشلونة لكرة القدم، عن برنامج مساهمتها الخيرية لدعم برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة على صعيد المسؤولية المجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة عموماً بهدف رد الجميل للمجتمع.

وتماشياً مع رؤية الشركة التي ترفع شعار “احترام العالم، ونيل احترام العالم”، التزمت “بيكو” بالتبرع بنسبة محددة من كل عملية بيع لكل ثلاجة مباعة من علامتها، وعلى مدار شهر كامل لدعم الأسر المحتاجة والمنتفعة من برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي. وستتبرع “بيكو” بجزء من سعر الشراء لتتيح للمستهلكين المساهمة في مكافحة الفقر الغذائي مع تكية أم علي في كل مرة يتسوقون فيها بدون أي كلفة إضافية.

وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط لدى “بيكو”، ميته كيركيت: “يتمثل مبدؤنا الرئيسي في أن نصبح شريكاً يضفي مزيداً من الراحة والسهولة على الحياة اليومية لمستهلكي منتجاتنا. والتزاماً بهذا الشعار وبقناعتنا الراسخة بالعمل النبيل الذي تقوم به تكية أم علي، نأمل لمساهمتنا أن تدعم جهود تكية أم علي في مكافحة الفقر الغذائي في الأردن. وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر لعملائنا الذين يدعمون هذه القضية الإنسانية في كل مرة يتسوقون فيها”.

أما مدير عام مجموعة الدادا للتجارة والاستثمار، وكلاء “بيكو” في الأردن، نسيم الدادا، فقد عبر عن فخره بالشراكة مع تكية أم علي، مشيراً إلى أن المجموعة تحرص على تنفيذ العديد من البرامج الإنسانية والاجتماعية المنبثقة من استراتيجيتها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع أهم منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول لأكبر شريحة من الفئات الأقل حظاً، لتجسد التزامها تجاه الدعم والتمكين المجتمعي، ولتؤكد دورها الإنساني في إحداث تغييرات إيجابية في حياة أبناء المجتمع بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وبما ينسجم مع أهداف شركة بيكو العالمية.

ومن جهته، قال مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر: “نتقدم بجزيل الشكر لشركة ’بيكو‘ على دعمها برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي. ونحن في تكية أم علي نؤمن بأهمية الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص في سبيل تحقيق رؤيتنا المتمثلة في الوصول إلى أردن خالٍ من الجوع”.