“بيكو” تدعم برامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي



عمان – أعلنت “بيكو”، علامة الأجهزة المنزلية العالمية التابعة لمجموعة “آرتشيليك” والشريك العالمي المرموق لنادي برشلونة لكرة القدم، اليوم عن برنامج مساهمتها الخيرية لدعم برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي،. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة على صعيد المسؤولية المجتمعية في المملكة الأردنية الهاشمية والمنطقة عموماً بهدف رد الجميل للمجتمع. وتماشياً مع رؤية الشركة التي ترفع شعار “احترام العالم، ونيل احترام العالم”، التزمت “بيكو” بالتبرع بنسبة محددة من كل عملية بيع لكل ثلاجة مباعة من علامتها، وعلى مدار شهر كامل لدعم الأسر المحتاجة و المنتفعة من برنامج الدعم الغذائي المستدام من تكية أم علي. وستتبرع “بيكو” بجزء من سعر الشراء لتتيح للمستهلكين المساهمة في مكافحة الفقر الغذائي مع تكية أم علي في كل مرة يتسوقون فيها دون أي كلفة إضافية. وفي معرض تعليقه على الشراكة، قال مدير التسويق لمنطقة الشرق الأوسط لدى “بيكو”، ميته كيركيت: “يتمثل مبدؤنا الرئيس في أن نصبح شريكاً يضفي مزيداً من الراحة والسهولة على الحياة اليومية لمستهلكي منتجاتنا. والتزاماً بهذا الشعار وبقناعتنا الراسخة بالعمل النبيل الذي تقوم به تكية أم علي، نأمل لمساهمتنا أن تدعم جهود تكية أم علي في مكافحة الفقر الغذائي في الأردن. وأغتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر لعملائنا الذين يدعمون هذه القضية الإنسانية في كل مرة يتسوقون فيها”.