“بيكو” تطرح منتجات صديقة للبيئة لحياة صحية على الأرض

عمان– تؤمن شركة “بيكو” للأجهزة المنزلية أن العلاقة بين البشر والأرض علامة متكاملة، لذا وحرصا منها على تعزيز الاستدامة نظمت عرضا افتراضياً لمنتجاتها الصديقة للبيئة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة Hakan Bulgurlu ورئيس التسويق التنفيذي Zeynep Yalim Uzun وكبير موظفي الاتصالات Ragip Balcioglu وضيف خاص من مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة ومدير الإقتصاد الدائري Brendan Edgerton.

وشاركت “بيكو” خلال حفل الإطلاق مسح أوروبي حول توجهات الأشخاص وما يفكرون به حول الإستدامة وتم الكشف عن سبعة منتجات مستدامة تشمل الغسالة / مجفف الغسالة والفرن وآلة تجفيف الملابس والثلاجة و صانع القهوة إسبرسو وغسالة الصحون، وذلك لمساعدة الزبائن للحد من الأثر على البيئة. وكشفت الدراسة التي تم الإعلان عنها خلال معرض “بيكو” الافتراضي لسبعة من الأجهزة المنزلية الصديقة للبيئة أن الدمار البيئي البشري يعتبر التهديد الأخطر على الاستدامة في الأرض بحسب آراء كافة المستطلعين، ومن ثم الأثر الناجم عن البلاستيك والأمراض المعدية الذي قد لا يكون ضمن القائمة اذا ما تم توجيه الأسئلة قبل عامين. وتأتي الظروف الجوية القاسية في المرتبة الثانية ومن ثم الكوارث الطبيعية وأزمة الموارد الطبيعية والفاقد في التنوع البيولوجي والهدر الغذائي وأزمة المياه.