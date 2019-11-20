“بيكو” تطلق تقنية جديدة لغسل الأطباق

عمان-أطلقت “بيكو”، علامة الأجهزة المنزلية التجارية العالمية التابعة لمجموعة “آرتشيليك” والشريك العالمي المرموق لنادي برشلونة لكرة القدم، مجموعة جديدة من غسالات الأطباق بتقنيات مبتكرة، ما يضمن للمستخدمين في المملكة الأردنية الهاشمية الاستفادة من التقنيات الحديثة المتطورة في حياتهم اليومية وذلك عبر توفير الوقت والجهد الذي يقومون به في أعمالهم المنزلية الاعتيادية.

ونظرا لأن غالبية الاحتفالات والمناسبات في الأردن تحفل بالموائد العامرة، تجد العائلات نفسها بعد الانتهاء من الاحتفالات أمام عدد كبير من الأطباق والأواني التي تنتظر تنظيفها. لذلك بادرت “بيكو” إلى تمكين العملاء من إيجاد حلول لهذه التحديات التي يواجهونها، بإطلاق مجموعة جديدة من تقنيات غسل الأطباق التي تم تصميمها لتحافظ على ألق وجمال المطبخ وتحقيق الراحة المطلقة للمستخدمين عبر حلول ذكية وفعّالة.

تولد تقنية “بيكو” الأكثر تطورا AquaIntense منطقة طاقة في الجانب الأيمن السفلي من السلة السفلية لغسالة الأطباق عن طريق توفير ضغط ماء كثيف. كما يساعد ذراع الرش الدوار بزاوية 180 درجة مع رأس دوار بزاوية كاملة 360 درجة في وصول الماء إلى كل زاوية لتنظيف أكثر الأواني اتساخا وتعزيز مستوى النظافة حتى 5 مرات مقارنة بغسالات الأطباق الأخرى المنتشرة في الأسواق. وتضمن وظيفة Fast+ الحصول على تنظيف أسرع عبر استخدام محرك “بيكو” العكسي الحائز على براعة اختراع ProSmart. فاستخدام الدورة القصيرة لا يعني بالضرورة أداء أدنى من حيث الكفاءة.