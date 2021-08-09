بيكيه: علينا التأقلم على غياب ميسي والتطور للمنافسة على الألقاب

برشلونة – أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني وأحد قادة الفريق، اليوم الأحد عقب التتويج بلقب كأس (جوان جامبر) بالفوز على يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة، أن الفريق الكتالوني “عليه التأقلم والتطور لمحاولة المنافسة على الألقاب” في غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أعلن النادي عن رحيله رسميا يوم الخميس الماضي.

وكان جوان لابورتا، رئيس البلاوجرانا، قد أعلن في بيان رسمي يوم الخميس الماضي أنه لن يستطيع تجديد عقد القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي لأسباب “اقتصادية وهيكلية”، حيث كان من المستحيل تسجيل اللاعب في الدوري الإسباني، تجنبًا لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأقام النادي مؤتمرا صحفيا صباح الأحد لتوديع أسطورته الذي غلبته دموعه خلال كلمته التي ألقاها وسط حضور من لابورتا وأعضاء مجلس إدارة النادي، ولاعبي الفريق الأول، بالإضافة لزوجته وأطفاله الثلاثة، وعدد من الصحفيين.

وقال بيكيه في تصريحات لوسائل إعلام النادي بعد المباراة التي أقيمت على ملعب (يوهان كرويف) “قطعا لن نظهر بنفس مستوى الموهبة والسحر. عندما يرحل عنك اللاعب الأفضل في العالم، فعليك أن تتعامل بواقعية، وتدرك أن فقدت جزءا مهما للغاية، لاسيما في الجانب الهجومي، لاسيما مع الأهداف الغزيرة التي كان يسجلها، وكذلك التمريرات الحاسمة”.

وشدد القائد الثاني في النادي الكتالوني على أن “الحياة تستمر” بدون النجم الأرجنتيني، معتبرا أيضا أنه بأداء وبنتائج مثل التي تحققت اليوم “سيعود الطموح والسعادة للجماهير شيئا فشيئا”. – (إفي)