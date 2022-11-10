بيكيه: منذ بداية الموسم لم تكن المشاعر على ما يرام في برشلونة

برشلونة – أوضح لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه، أنه منذ بداية الموسم لم تكن المشاعر على ما يرام، بعد اعتزاله كرة القدم يوم الثلاثاء الماضي في مباراة فريقه أمام أوساسونا، ضمن مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وكشف بيكيه، في مقابلة مع صانع المحتوى إيباي يانوس “في المباريات التي لم ألعب فيها أمام بلد الوليد وإلتشي، وفي نهاية المباراتين كان عليّ أن أتدرب، شعرت بأنني ضللت الطريق، وذات مرة فكرت في الذهاب إلى غرفة خلع الملابس وأقول إنني سأعتزل، لكن مع وجود مصابين في مركزي، لم أرغب بأن أخذل الفريق، وفي ظل التوقف الدولي الحالي أعلم أن المصابين سيعودون بعد كأس العالم، وهو ما اعتبرته لحظة جيدة”.

وبخصوص وداعه في كامب نو السبت الماضي بعد الفوز على ألميريا، أقر بأنه: “كان مذهلا رغم أنه لا يحب الوداع أبدا”.

وقال بيكيه إن خطته الأولية كانت أن يغادر بين يوم وآخر ويختفي، لكن انتهى به الأمر إلى إدراك مدى أهمية الوداع الجيد.

وانتهت مسيرة بيكيه كلاعب كرة قدم محترف يوم الثلاثاء بطرده بين الشوطين، وعن هذا الأمر علق: “لقد قلت للحكم خيسوس جيل مانزانو، أنت دائما هذا الشخص، لأنه احتسب ضربة ركنية ضدنا، ومن الواضح أن الجميع رأى أنها لم تكن كذلك؛ ولم يحتسب ضربة جزاء لصالح ماركوس ألونسو، وكذلك طرد ليفاندوفسكي”.

وأضاف: “ثم أشار إلى مندوبنا، كارليس نافال، وأخبره بأنني مطرود، ومرة أخرى كنت في غرفة الملابس الخاصة بالفريق، والتي كانت بجانب الحكم؛ قال أحد لاعبي برشلونة، لن أقول من هو، اللعنة على والدتك، واعتبر الحكم أني أنا من قلت ذلك، لكن في ذلك الوقت كنت مطرودا بالفعل”.

ومن ناحية أخرى، سئل عما سيحدث إذا قام المدير الفني للمنتخب الإسباني، لويس إنريكي، بإدراجه في قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المونديال، التي سيقدمها يوم الجمعة المقبل، وقال بيكيه إنه أمر لم يتم التفكير فيه.

وخلال المقابلة، تطرق لاعب برشلونة السابق أيضا إلى دوري السوبر الأوروبي (سوبر ليج)، حيث فوجئ بسلوك رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وعلق “عرض دوري السوبر الأوروبي بالنسبة لي كان أمرا سيئا للغاية”.

وفيما يتعلق بإمكانية تطلعه إلى رئاسة نادي برشلونة في المستقبل، قال بيكيه إنه سيشتاق إلى ذلك “في مرحلة ما” بالتأكيد، لافتا: “في الوقت الحالي لا يدور الموضوع برأسي، لأنني أريد فعل أشياء أخرى كثيرة، الشعور بالحرية في عدم التدرب كل يوم، ومع عطلات نهاية أسبوع مزدحمة، ستكون لدي فرصة للتركيز على أشياء أخرى”.

ولم يخف بيكيه رغبته في مساعدة برشلونة في المستقبل “على استغلال الإمكانات التي يتمتع بها أحب نادي إلى قلبي”.-(إفي)