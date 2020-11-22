برشلونة – أعلن نادي برشلونة الإسباني السبت أن مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه يعاني من “التواء في الركبة اليمنى”، و”سيخضع لمزيد من الفحوصات”، وذلك بعد أن غادر مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في الدقيقة 62.

وأوضح النادي الكتالوني عبر حسابه على شبكة (تويتر) “جيرارد بيكيه يعاني من التواء في الركبة اليمنى. سيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى قوة الإصابة”.

وخرج صاحب الـ33 عاما من ملعب (واندا ميتروبوليتانو) على قدميه، ولكن وضح تأثره الشديد بالإصابة أثناء خروجه من الملعب.

كما أعلن النادي أيضا أن سيرجي روبرتو، الظهير الأيمن، يعاني من “إصابة عضلية في عضلة الفخذ اليمنى”، وسيخضع أيضا لمزيد من الفحوصات لتحديد حجم الإصابة بدقة.

وكان الفريق المدريدي قد حسم اللقاء بهدف نظيف حمل توقيع البلجيكي يانيك كاراسكو مباشرة قبل نهاية الشوط الأول. – (إفي)