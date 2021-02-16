بيكيه يعود إلى قائمة برشلونة بعد غياب 3 أشهر

برشلونة – يعد استدعاء المدافع جيرارد بيكيه هو المستجد الرئيسي في القائمة التي كشفها مدرب برشلونة رونالد كومان لمواجهة باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعاد المدافع الكتالوني إلى قائمة البرسا بعد غياب دام 87 يوما جراء إصابته أثناء مواجهة أتلتيكو مدريد في واندا متروبوليتانو.

وأصيب بيكيه (34 عاما) يوم 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي خلال مباراة بين البرسا والأتلتي بالليجا، حيث تعرض لالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وإصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي بنفس الركبة.

وإلى جانب بيكيه، انضم إلى القائمة أيضا المهاجم مارتين برايثوايت، الذي غاب عن آخر مباراتين بسبب مشكلات عضلية.

ويتواصل غياب كلا من رونالد أروخو وفيليب كوتينيو وسيرجي روبرتو وأنسو فاتي عن القائمة بسبب الإصابة.

واستدعى كومان 21 لاعبا لمواجهة الفريق الباريسي على هذا النحو: تير شتيجن وديست وبيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجريزمان وبيانيتش وبرايثوايت وميسي وديمبيلي وريكوي بويج ونيتو ولينجليه وبيدري وترينكاو وجوردي ألبا وماتيوس ودي يونج وأومتيتي وجونيور وإينياكي بينيا مينجويزا. – (إفي)