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بيكيه يغيب عن مواجهة برشلونة أمام بيتيس

منذ ساعتين

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مدن –  سيغيب قلب دفاع برشلونة، جيرارد بيكيه، عن مواجهة فريقه القادمة بالليجا أمام ريال بيتيس بالجولة الـ23 في ملعب بينيتو فيامارين، بعد حصوله الأحد على البطاقة الصفراء الخامسة أمام ليفانتي، في المواجهة التي فاز بها الفريق الكتالوني بهدفين لواحد، ليعزز من احتلاله لوصافة الليجا بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر ريال مدريد.

وحصل بيكيه على الإنذار (ق65) بعد التحامه مع بورخا مايورال، ليتم إيقافه لثاني مرة عن مباراة بالليجا هذا الموسم، ليغيب عن المباراة التي ستقام يوم 9 فبراير/شباط الجاري.

وحصل بيكيه (33 عاما) في الإجمالي على 14 بطاقة صفراء هذا الموسم (10 في الليجا و3 في التشامبيونز ليج وبطاقة في الكأس)، وكان أكثر موسم حصل فيه على إنذارات في الليجا بموسم 2015-16 (12 بطاقة). – (إفي)

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