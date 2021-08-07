بيكيه يودع ميسي برسالة حزينة

برشلونة – ودع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أن برحيله عن النادي الكتالوني “لن يعود شيء كما كان نفسه مرة أخرى”.

وكتب بيكيه على الشبكات الاجتماعية “لن يعود شيء مرة أخرى إلى ما كان عليه، لا كامب نو ولا مدينة برشلونة ولا أنفسنا. بعد أكثر من 20 عاما في النادي، ستتوقف عن ارتداء قميص برشلونة. الواقع، أحيانا، صعب للغاية”.

وتابع: “التقينا في عام 2000، كنا في الثالثة عشرة من العمر وكانت أمامنا مسيرة مهنية. يا لها من مهنة، الأم التي أنجبتنا، إذا كنا قد صيغنا معالمها في ذلك الوقت، لكان من المستحيل جعلها أفضل مما كانت عليه، إنه جنون”.

وقال دفاع برشلونة “في موسمي الأول بعد عودتي إلى برشلونة، فزنا بالثلاثية وأصبحت (أنت) أفضل لاعب في كل العصور”.

وأضاف: “الآن أنت تغادر، لكنني أعلم أنك ستعود يوما ما. لا تزال هناك أشياء يجب القيام بها. استمتع جيدا، واستمتع أينما تذهب، واستمر في الفوز لأنك فقط تعرف كيف تفعل ذلك. هنا سنفتقدك. أنا أحبك يا ليو”. – (إفي)