بيكيه يُعاني من كدمة بالكاحل لن تمنعه من خوض “الكلاسيكو”

برشلونة – أكدت الفحوصات التي خضع لها مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الذي اضطر لمغادرة ملعب (سان باولو) خلال مباراة فريقه أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أنه يعاني فقط من كدمة في الكاحل وليس إصابة، وبالتالي لن يواجه معوقات للمشاركة يوم الأحد في مواجهة كلاسيكو الليغا أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان بيكيه قد استبدل في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحل مكانه كليمو لينجليه، عقب ارتقائه لأعلى لإبعاد إحدى الكرات قبل أن يسقط على الأرض بطريقة سيئة ما أدى لالتواء كاحله، ليغادر الملعب متألما.

Amid ongoing speculation linking Lionel Messi away from FC Barcelona, Gerard Pique has now cast more uncertainty around the Argentina star's long-term stay at the Camp Nou after admitting his future at the club is uncertain. #SLInthttps://t.co/NouNXhUjVE

— Soccer Laduma (@Soccer_Laduma) February 26, 2020