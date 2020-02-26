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بيكيه يُعاني من كدمة بالكاحل لن تمنعه من خوض “الكلاسيكو”

منذ 43 دقيقة

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برشلونة – أكدت الفحوصات التي خضع لها مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الذي اضطر لمغادرة ملعب (سان باولو)  خلال مباراة فريقه أمام نابولي في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، أنه يعاني فقط من كدمة في الكاحل وليس إصابة، وبالتالي لن يواجه معوقات للمشاركة يوم الأحد في مواجهة كلاسيكو الليغا أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان بيكيه قد استبدل في الدقائق الأخيرة من المباراة ليحل مكانه كليمو لينجليه، عقب ارتقائه لأعلى لإبعاد إحدى الكرات قبل أن يسقط على الأرض بطريقة سيئة ما أدى لالتواء كاحله، ليغادر الملعب متألما.

ورغم ذلك، فقد شارك قلب الدفاع الدولي السابق بشكل طبيعي في مران الأربعاء الاستشفائي، مع باقي زملائه المتاحين، باستثناء قائمة المصابين التي تضم لويس سواريز وعثمان ديمبيلي، اللذان يغيبان لفترة طويلة، وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو اللذان ينتظر عودتهما خلال أسابيع.

وانفرد برشلونة بصدارة الليجا الأسبوع الماضي بعد انتصاره الكبير على إيبار 5-0 وخسارة غريمه الريال في فخ الهزيمة خارج أرضه أمام ليفانتي 1-0 ليبتعد البرسا بنقطتين عن “الملكي”. (إفي)

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