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بيلوسي تتجه لإحالة اتهامي ترامب إلى مجلس الشيوخ لبدء محاكمته

منذ 3 ساعات
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي

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واشنطن– من المتوقع أن يرسل مجلس النواب الأمريكي الذي يغلب عليه الأعضاء الديمقراطيون رسميا الاتهامين الموجهين للرئيس دونالد ترامب في قضية مساءلته تمهيدا لعزله إلى مجلس الشيوخ الذي يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية هذا الأسبوع من أجل بدء المحاكمة.

وكان زعيم الأغلبية قي مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قد تعهد بتبرئة ترامب الذي ينتمي لحزبه.

وبدلا من الإحالة الفورية للاتهامين اللذين وافق عليهما مجلس النواب يوم 18 ديسمبر كانون الأول إلى مجلس الشيوخ احتجزتهما رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي مما منع ماكونيل من الاقتراع عليهما بعد محاكمة سريعة وتبرئة ترامب.

واتهم مجلس النواب ترامب بإساءة استعمال السلطة وإعاقة الكونجرس عن التحقيق في تعاملاته مع أوكرانيا.

وقالت بيلوسي يوم الأحد إن الديمقراطيين في مجلس النواب سيناقشون يوم الثلاثاء خطوتهم التالية والتي يحتمل أن تكون الاقتراع في اليوم التالي على إرسال الاتهامين إلى مجلس الشيوخ.-(رويترز)

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