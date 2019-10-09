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بيلوسي تتّهم البيت الأبيض بإخفاء وقائع تتعلق بإجراءات عزل ترمب

منذ 24 دقيقة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن- قالت الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب الأميركي نانسي بيلوسي مساء امس الثلاثاء، في بيان، إن رفض البيت الأبيض التعاون مع الكونغرس في التحقيق الجاري بشأن احتمال إطلاق إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترمب، هو “محاولة لإخفاء وقائع على نحو غير قانوني”.

وأضافت إنّ إعلان البيت الأبيض رفضه التعاون هو “ببساطة محاولة أخرى لإخفاء الحقائق حول الجهود المشينة لإدارة ترمب للضغط على قوى أجنبيّة من أجل التدخّل في انتخابات 2020”.

وأبلغ البيت الأبيض في وقت سابق الثلاثاء الكونغرس بأنّه يرفض التعاون مع التحقيق الجاري، معتبراً أنّ هذا التحقيق يفتقد إلى الشرعيّة الدستوريّة.
وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني في رسالة بعثها إلى بيلوسي إنّ “تحقيقكم يفتقد إلى الأسس الشرعيّة الدستوريّة أو أدنى مظاهر الحياد”.
(بترا)

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