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بيليكانز يُحرم من خدمات وليامسون لمدة 60 يوما بسبب الإصابة

منذ ساعة واحدة

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نيويورك – سيغيب النجم الجديد لنادي نيواورليانز بيليكانز الأميركي زايون وليامسون حتى شهرين عن الملاعب، بعد خضوعه لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى الاثنين، وذلك عشية انطلاق دوري المحترفين في كرة السلة.

ويخوض بيليكانز المباراة الافتتاحية للدوري امام توروتنو رابتورز حامل اللقب الثلاثاء، حيث كان يتوقع أن يقدم وليامسون بداية مدوية، لكن هذه البداية ستتأخر، بعد فترة تحضيرية لامعة مع فريقه الجديد سجل فيها ما معدله 23,3 نقطة و6,5 متابعات و2,3 تمريرتين حاسمتين في المباراة الواحدة.

وقال بيليكانز إن وليامسون (2,01 م و129 كلغ)، المصنف الاول في لائحة الـ”درافت” لموسم 2019، وهو النظام الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد ويمنحها الأولوية في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الأندية، يعاني من تمزق في الغضروف ويتوقع ان يغيب بين ستة وثمانية أسابيع.

وبعد انطلاقته الصاروخية في الفترة التحضيرية، استمرت الآلام في ركبة وليامسون اليمنى وطالب الاطباء باجراء جراحة لمعالجة المشكلة، وهي المشكلة عينها لابن التاسعة عشرة المكنى بليبرون جيمس الجديد والتي عانى منها بعد انشطار حذائه في احدى مباريات الموسم الماضي.

وقال لاعب الفريق جاي جاي ريديك “لدينا تشكيلة كبيرة. سنتماسك قدر الامكان من دونه. بالطبع نحتاجه معنا. آمل في أن يتعافي بسرعة وبشكل تام”.

وقال مدرب النادي ألفين جنتري لمراسلين الجمعة ان لاعب فريق جامعة ديوك السابق: “لم يمت، ايها الشبان”، وهو بنفسية جيدة بعد تعرضه لاصابة ضد سان انتونيو سبيرز الاحد الأسبق. ويأمل فريقه في أن يعوض وليامسون رحيل نجمه أنطوني ديفيس إلى لوس أنجليس ليكرز. (أ ف ب)

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