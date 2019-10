بيليكانز يُحرم من خدمات وليامسون لمدة 60 يوما بسبب الإصابة

نيويورك – سيغيب النجم الجديد لنادي نيواورليانز بيليكانز الأميركي زايون وليامسون حتى شهرين عن الملاعب، بعد خضوعه لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى الاثنين، وذلك عشية انطلاق دوري المحترفين في كرة السلة.

ويخوض بيليكانز المباراة الافتتاحية للدوري امام توروتنو رابتورز حامل اللقب الثلاثاء، حيث كان يتوقع أن يقدم وليامسون بداية مدوية، لكن هذه البداية ستتأخر، بعد فترة تحضيرية لامعة مع فريقه الجديد سجل فيها ما معدله 23,3 نقطة و6,5 متابعات و2,3 تمريرتين حاسمتين في المباراة الواحدة.

وقال بيليكانز إن وليامسون (2,01 م و129 كلغ)، المصنف الاول في لائحة الـ”درافت” لموسم 2019، وهو النظام الذي يسمح للأندية الـ14 التي لم تتأهل الى الادوار الاقصائية باختيار اللاعبين الجدد ويمنحها الأولوية في محاولة لفرض مزيد من التوازن بين الأندية، يعاني من تمزق في الغضروف ويتوقع ان يغيب بين ستة وثمانية أسابيع.

Zion Williamson will be the 4th No. 1 overall pick to miss the season opener of his first season in the last 25 seasons (@EliasSports)

Over the last 10 years, only 3 No. 1 picks have missed 20+ games in their first season (Fultz, Simmons & A. Bennett) pic.twitter.com/eRL2yT5Cdc

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) October 21, 2019