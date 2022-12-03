بيليه يدخل قسم الرعاية التلطيفية بسبب عدم استجابته للعلاج الكيميائي

برلين- ذكرت تقارير برازيلية، أن الأسطورة الكروية بيليه تم نقله إلى قسم الرعاية التلطيفية.

وخضع بيليه الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات ويعد واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، لجراحة لإزالة ورم في القولون في العام الماضي ، ومنذ ذلك الحين وهو يتردد على المستشفى .

وجرى نقل بيليه إلى المستشفى أوائل الاسبوع الجاري، رغم أن ابنته قالت يوم الأربعاء إن الأمر غير مفاجئ أو طارئ، فيما قال بيليه عبر منصة تبادل الصور “إنستجرام” إن الزيارة شهرية.

لكن صحيفة “فولها دي ساو باولو” ذكرت اليوم السبت، أن بيليه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي وهو الآن يتلقى اجراءات تسكين الألم في جناح خاص بالمستشفى.

ولن يتلقى بيليه البالغ من العمر 82 عاما أي علاج جراحي أو فحوصات أخرى. (د ب أ)