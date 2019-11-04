بيلي آيليش تفوز بجائزة أفضل أغنية في “أم تي في يوروب أواردز”

إشبيلية- توجت المغنية الأميركية بيلي آيليش أول من أمس أفضل موهبة جديدة وفازت بجائزة أفضل أغنية (باد غاي) ضمن مكافآت “أم تي في يوروب أواردز” فيما خرجت أريانا غراندي خالية الوفاض.

وقالت بيلي آيليش في شريط فيديو بث خلال الحفلة التي نظمت من قبل الفرع الأوروبي من المحطة الموسيقية الأميركية في إشبيلية في جنوب إسبانيا، “أشكركم جدا على جائزة أفضل أغنية أنا أعشقكم!”.

وأصبحت الفنانة البالغة 17 عاما مع أغنية “باد غاي” أول شخص مولود في مطلع الألفية تتصدر تصنيف “بيلبورد 100” في الولايات المتحدة مطيحة بأغنية “أولد تاون رود” لليل ناس اكس التي كانت تحمل الرقم القياسي لأطول مدة في الصدارة.

وكانت بيلي آيليش دعت معجبيها الذين يعدون بالملايين إلى المشاركة في التظاهرة بشأن المناخ نهاية أيلول(سبتمبر) في العالم بأسره.

وكان المغني الكندي شون منديس الرابح الأكبر أيضا بفوزه بجائزة أفضل فنان إضافة إلى تايلور سويفت التي توجت أفضل فنانة أميركية وفازت بجائزة أفضل كليب عن “مي!”.

ولم تفز النجمة الأميركية أريانا غراندي بأي جائزة مع إنها كانت الأوفر حظا.

وقد هيمنت النساء على الحفلة بفوزهن في تسع فئات من أصل 15 فئة رئيسية.

وقبل المراسم فاجأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمروره على السجادة الحمراء مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيس.

واستحدثت جوائز “أم تي في يوروب اواردز” العام 1994 وتشكل أجد حديثين رئيسيين تنظمهما المحطة إلى جانب “فيديو ميوزيك أواردز” التي توزع سنويا في الولايات المتحدة منذ العام 1984.-(أ ف ب)