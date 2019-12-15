“بيل” تسلم أولى طائرات Bell 505 إلى “هورايزن الدولية”

ميرابل- أعلنت شركة “بيل تكسترون إنكوربوريشن” (Bell Textron Inc.)، إحدى شركات “تكسترون إنكوربوريشن” (Textron Inc.)، عن تسليم أولى الطائرات المروحية من أصل 12 طائرة نوع Bell 505 إلى الأكاديمية الدولية للطيران “هورايزن”، وذلك بناءً على اتفاقية تم توقيعها بين الطرفين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خلال “معرض دبي للطيران”. وقد تم تصميم طائرات 505 بشكل خاص لدواعي التدريب، وهي مجهَّزة بالكامل بقمرة زجاجية مدمَجة تمكن الطيارين خلال التدريب من تجربة التحكم العصري في طائرة من محرك مفرد.

وتعليقاً على هذا، قال حارب ثاني الظاهري، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هورايزن الدولية للطيران: “تسعدنا جداً إضافة طائرات Bell 505 إلى أسطولنا المكوّن بالكامل من طائرات ‘بيل’ نوع Bell 206، Bell 407 وBell 429. وسوف تكون هذه الإضافة الجديدة جزءا محوريا من عملياتنا التدريبية وستمكننا من توسعة خياراتنا التدريبية أكثر”.

وكانت “هورايزن” قد تسلمت الطائرة في المرافق الخاصة بشركة “بيل” الواقعة في ضاحية ميرابل ضمن مدينة مونتريال الكندية، وذلك خلال حفل تسليم خاص حضره حارب ثاني الظاهري، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الدولية للطيران “هورايزن”، وسعادة فهد سعيد محمد الرقباني، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كندا، والدكتور فهد سيف هرهرة اليافعي، الرئيس التنفيذي في شركة “Cluster”، وستيف لافوا، رئيس شركة “بيل هليكوبتر تكسترون كندا المحدودة”.

أما سمير رحمان، المدير العام لشركة “بيل” في أفريقيا والشرق الأوسط، فقال: “تفخر ‘بيل’ بتوفير الدعم اللازم والاحتفال اليوم بتسليم الطائرة إلى الأكاديمية الدولية للطيران ‘هورايزن’. إن Bell 505 ستشكل إضافة رائعة إلى أسطول ‘هورايزن’، وهي بكل تأكيد طائرة مثالية لتدريب طياري المروحيات”. تعد “هورايزن” أكبر أكاديمية مستقلة للتدريب على الطائرات المروحية في المنطقة، وتفخر بتدريب الطيارين على الصعيدين المحلي والدولي وفق معايير بارزة. وسوف تقوم الأكاديمية باستخدام طائرات Bell 505 المروحية للاستمرار بتدريب جيل جديد من الطيارين الذين يتمتعون بأفضل المهارات العالمية.

وبهذه المناسبة، قال ستيف لافوا، رئيس شركة “بيل هليكوبتر تكسترون كندا المحدودة”: “نود أن نتقدم بالشكر إلى الأكاديمية الدولية للطيران ‘هورايزن’ لقدومهم إلى مرافقنا الخاصة في ميرابل وكونهم من الداعمين البارزين لـ”بيل”. ويسرّنا فعلاً أن نسهم في تمكين تدريب الجيل المقبل من الطيارين”.

ومن جهته، قال إيان دارسي، نائب الرئيس للعمليات في شركة “هوكر-باسيفيك” في الشرق الأوسط ومنطقة الباسيفيك: “تتمتع Bell 505 بقدرات فريدة، كما أنها تتميز بكفاءة كلفتها التشغيلية، مما يجعلها طائرة مثالية للتدريب. ومن المهم الإشارة إلى أن Bell 505 تلقى الكثير من الاهتمام كطائرة تدريب بفضل قدراتها وسعرها المعقول وسهولة صيانتها وما تتميز به من خصائص سلامة عالية”.