بيل غيتس محذرا: هناك متحور جديد من كورونا أشد فتكا وأسرع انتقالا

حذر بيل غيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” (Microsoft) من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك نوع آخر “أكثر انتقالًا وأكثر فتكًا”، بحسب ما نشره موقع Sky News نقلًا عن صحيفة “فاينانشيال تايمز”.

في نبرة متشائمة غيتس، الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لمايكروسوفت، صرح بأن العالم لم يشهد بعد مرحلة أسوأ ما في الأمر”، مضيفًا أنه بينما لا يريد أن يكون “صوتًا متشائمًا”، إلا أن خطر ظهور متحور أكثر ضراوة “يزيد كثيرًا عن 5٪”.

وأردف قائلًا “ما زلنا معرضين لخطر الوباء، الذي يولد متغيرًا يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال بل وأكثر فتكًا”، مضيفًا أن هناك حاجة ماسة وعاجلة للقاحات ذات تأثير طويل الأمد لمنع العدوى.

وحث غيتس، الذي نشر كتابًا بعنوان “كيفية منع الجائحة التالية”، على تشكيل فريق من الخبراء الدوليين، يضم كوكبة من العلماء بداية من المتخصصين في الأوبئة ووصولًا إلى مصممي أجهزة وبرامج الكمبيوتر، لتحديد التهديدات وتحسين التنسيق الدولي. العربية