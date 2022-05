بيل غيتس يحذر من احتمالية ظهور متحور جديد لكورونا “أكثر فتكا”

حذر الملياردير الأميركي والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس من أن جائحة فيروس كورونا لم تنته بعد، قائلاً إنه لا يزال من الممكن أن يظهر متحور آخر «أكثر فتكاً وانتشاراً».

وقال غيتس في مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا أريد أن أكون متشائماً، لكننا ما زلنا معرضين لخطر ظهور متحور آخر أكثر قابلية للانتقال بل وأكثر فتكاً».

وأضاف: «لم نشهد حتى الآن أسوأ ما في الجائحة. إن خطر ظهور متحور جديد أكثر ضراوة يزيد كثيراً عن 5 في المائة».

وحث غيتس قادة العالم على إنفاق المزيد لزيادة الاستعداد للتهديدات الصحية، مؤكداً على أن اللقاحات طويلة الأمد التي تمنع العدوى مطلوبة بشكل عاجل.

بالإضافة إلى ذلك، دعا الملياردير الأميركي، الذي ألف مؤخراً كتاباً بعنوان «كيف نتصدى للوباء القادم»، إلى إنشاء فريق من الخبراء الدوليين – بدءاً من علماء الأوبئة إلى مصممي أجهزة الكومبيوتر – لتحديد التهديدات المحتملة وتحسين التنسيق الدولي.

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.

— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022