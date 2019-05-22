بيل: نحن مجرد روبوتات يفعلون بنا ما يريدون

مدريد – أعرب المهاجم الويلزي جاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن أسفه حيال حياة لاعبي الكرة الذين يتم التعامل معهم كما لو كانوا “روبوتات” لا يحق لهم التحكم في حياتهم الخاصة ولا يستطيعون اختيار جداول مواعيدهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن المسيرة الرياضية قصيرة وتستحق التضحية.

وقال بيل: “الرياضي المحترف وخاصة إذا كان ضمن أحد الفرق لا يحق له اختيار جدول مواعيده، كما هو الحال في الجولف أو التنس، نحن روبوتات وحسب، يقولون لنا أين علينا أن نتواجد ومتى، في أي ساعة علينا أن نتناول الطعام وفي أي ساعة علينا أن نتدرب، الأمر يبدو كما لو أنك فقدت السيطرة على حياتك بطريقة ما”. -(وكالات)