بيل ومودريتش يُثيران قلق جماهير ريال مدريد قبل “الكلاسيكو”

مدريد – تملك الخوف من جماهير ريال مدريد الإسباني وهي تشاهد ثنائي فريقها الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش يتعرضان للإصابة خلال مباراة منتخبيهما سويا أمس الأحد، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعلى ملعب (كارديف سيتي ستاديوم) وضمن مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات، انتهى اللقاء الذي جمع المنتخبين بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل بيل هدف تعادل المنتخب الويلزي في نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدمت كرواتيا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولا فلاسيتش.

Luka Modrić had to leave the pitch accompanied by the medical team, unable to support his right leg, after receiving a painful knock to the quads. Gareth Bale also ended the game with some concern, though he was able to see out the entirety of the match. [MARCA] pic.twitter.com/7uUCfml4ig — RMOnly (@ReaIMadridOnly) October 13, 2019

وفي كرة مشتركة قوية مع جناح المنتخب الويلزي، الشاب هاري ويلسون، سقط قائد المنتخب البلقاني، مودريتش، على أرض الملعب والألم يبدو على وجهه، قبل أن يضطر للمغادرة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث ظهر وهو غير قادر بالإتكاء على قدمه اليمنى أثناء خروجه.

أما بيل، فظهر وهو غير قادر على الركض بصورة طبيعية مع نهاية اللقاء بسبب إصابة قي ساقه اليسرى، ولكنه لم يتمكن من مغادرة الملعب بعد أن استنفذ المدرب ريان جيجز التغييرات الثلاثة لويلز.

ويستعد الفريق الملكي لاستئناف مشوار الليغا عندما يحل ضيفا يوم السبت المقبل على ريال مايوركا ضمن الجولة التاسعة، قبل أن يصطدم في الأسبوع التالي مباشرة بغريمه التقليدي برشلونة على ملعب (الكامب نو) بـ “كلاسيكو الأرض”. (إفي)