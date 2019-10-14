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بيل ومودريتش يُثيران قلق جماهير ريال مدريد قبل “الكلاسيكو”

منذ 3 ساعات

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مدريد – تملك الخوف من جماهير ريال مدريد الإسباني وهي تشاهد ثنائي فريقها الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش يتعرضان للإصابة خلال مباراة منتخبيهما سويا أمس الأحد، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعلى ملعب (كارديف سيتي ستاديوم) وضمن مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات، انتهى اللقاء الذي جمع المنتخبين بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل بيل هدف تعادل المنتخب الويلزي في نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدمت كرواتيا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولا فلاسيتش.

وفي كرة مشتركة قوية مع جناح المنتخب الويلزي، الشاب هاري ويلسون، سقط قائد المنتخب البلقاني، مودريتش، على أرض الملعب والألم يبدو على وجهه، قبل أن يضطر للمغادرة في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، حيث ظهر وهو غير قادر بالإتكاء على قدمه اليمنى أثناء خروجه.

أما بيل، فظهر وهو غير قادر على الركض بصورة طبيعية مع نهاية اللقاء بسبب إصابة قي ساقه اليسرى، ولكنه لم يتمكن من مغادرة الملعب بعد أن استنفذ المدرب ريان جيجز التغييرات الثلاثة لويلز.

ويستعد الفريق الملكي لاستئناف مشوار الليغا عندما يحل ضيفا يوم السبت المقبل على ريال مايوركا ضمن الجولة التاسعة، قبل أن يصطدم في الأسبوع التالي مباشرة بغريمه التقليدي برشلونة على ملعب (الكامب نو) بـ “كلاسيكو الأرض”. (إفي)

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