بيل ومودريتش يُثيران قلق جماهير ريال مدريد قبل “الكلاسيكو”

مدريد – تملك الخوف من جماهير ريال مدريد الإسباني وهي تشاهد ثنائي فريقها الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش يتعرضان للإصابة خلال مباراة منتخبيهما سويا أمس الأحد، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وعلى ملعب (كارديف سيتي ستاديوم) وضمن مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات، انتهى اللقاء الذي جمع المنتخبين بالتعادل الايجابي 1-1، حيث سجل بيل هدف تعادل المنتخب الويلزي في نهاية الشوط الأول، بعد أن تقدمت كرواتيا منذ الدقيقة التاسعة عن طريق نيكولا فلاسيتش.

Luka Modrić had to leave the pitch accompanied by the medical team, unable to support his right leg, after receiving a painful knock to the quads. Gareth Bale also ended the game with some concern, though he was able to see out the entirety of the match. [MARCA] pic.twitter.com/7uUCfml4ig

