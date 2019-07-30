بيل يتدرب وحيدا ويغيب عن صفوف مدريد في ألمانيا

مدن – أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب الويلزي غاريث بيل تدرب وحيدا يوم الثلاثاء، بعد أن تم استبعاده من تشكيلة الفريق التي ستسافر إلى ألمانيا للمشاركة في مباريات قبل الموسم.
من جهته، رفض نادي ريال مدريد بيع مهاجمه بسعر زهيد.
🙌 ¡DÍA DE PARTIDO!
🆚 @Spurs_ES
🏟 Allianz Arena
🏆 Audi Cup
⏰ 18:00 horas#HalaMadrid pic.twitter.com/6uzs8P0uXh
— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 30, 2019
وقد أعلن النادي الإسباني أن بايل لم يتدرب مع التشكيلة الأساسية، بل كان يعمل بدلاً من ذلك مع زميله المصاب لوكا يوفيتش، قبل أن يغادر باقي الفريق إلى ميونيخ.