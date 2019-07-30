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بيل يتدرب وحيدا ويغيب عن صفوف مدريد في ألمانيا

منذ ساعتين

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مدن –  أفادت شبكة سكاي سبورتس أن اللاعب الويلزي غاريث بيل تدرب وحيدا يوم الثلاثاء، بعد أن تم استبعاده من تشكيلة الفريق التي ستسافر إلى ألمانيا للمشاركة في مباريات قبل الموسم.
من جهته، رفض نادي ريال مدريد بيع مهاجمه بسعر زهيد.

وقد أعلن النادي الإسباني أن بايل لم يتدرب مع التشكيلة الأساسية، بل كان يعمل بدلاً من ذلك مع زميله المصاب لوكا يوفيتش، قبل أن يغادر باقي الفريق إلى ميونيخ.

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