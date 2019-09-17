مدريد – عاد المهاجم الويلزي غاريث بيل لقائمة مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استعدادا للمواجهة الأولى الأوروبية للفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء بملعب حديقة الأمراء.

ويعاني ريال مدريد من 7 غيابات: خمسة مصابين هم مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو وأسينسيو إضافة إلى سيرجيو راموس وناتشو المعاقبين بالإيقاف لمباراة.

وتضم قائمة الفريق 3 لاعبين فقط في خط الوسط هم، كاسيميرو وتوني كروس وخاميس رودريجيز، نظرا لعدم لحاق الأوروغوياني فيدي فالفيردي باللقاء.

وكان مارسيلو هو آخر اللاعبين المنضمين لقائمة المصابين في ريال مدريد، بعد تعرضه لإصابة في العنق، في حين عاد بيل للقائمة بعد غيابه أمام ليفانتي لتراكم البطاقات.

وضمت القائمة: كورتوا، أريولا، ألتوبي، كارباخال، أودريوزولا، ميليتاو، فاران، ميندي، دي لا فوينتي، كاسيميرو، كروس، خاميس، لوكاس فاسكيز، هازارد، بيل، فينيسيوس، رودريجو، بنزيمة ويوفيتش. (إفي)