مدريد – عاد المهاجم الويلزي غاريث بيل لقائمة مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، استعدادا للمواجهة الأولى الأوروبية للفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الأربعاء بملعب حديقة الأمراء.

ويعاني ريال مدريد من 7 غيابات: خمسة مصابين هم مارسيلو، مودريتش، فالفيردي، إيسكو وأسينسيو إضافة إلى سيرجيو راموس وناتشو المعاقبين بالإيقاف لمباراة.

📝🇫🇷 Our 19-man squad for the trip to Paris!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/KKiJ6bJB7c

