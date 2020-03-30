بيل يلعب “الجولف” وكانتي يسجل من الزوايا المستحيلة – فيديو

خالد العميري

عمان – يواصل نجوم الرياضة العالمية، مشاركة متابعيهم أبرز الحظات التي يقضونها مع عائلاتهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في تجميد كافة الأنشطة الرياضية.

“الغد” قامت برصد ما ينشره الرياضيون على صفحاتهم، على النحو التالي:

1- توني كروس (ألمانيا)

ظهر لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني في مقطع فيديو قصير عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بتدريبات المراوغة بالكرة.

2- غاريث بيل (ويلز)

شارك لاعب نادي ريال مدريد الإسباني مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بممارسة رياضته المفضلة (الغولف).

3- نغولو كانتي (فرنسا)

قام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر فيديو عبر حسابه على (انستغرام) وهو يستعرض مهاراته بتسجيل الأهداف في المواقف الصعبة ومن زوايا مستحيلة.

4- أندريس انييستا (اسبانيا)

يستغل لاعب وسط فيسيل كوبي الياباني فترة الحجر الصحي المنزلي، بخوض العديد من التحديات الفكاهية مع زوجته، والتي يشاركها مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام).