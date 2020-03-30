بيل يلعب “الجولف” وكانتي يسجل من الزوايا المستحيلة – فيديو

خالد العميري
عمان – يواصل نجوم الرياضة العالمية، مشاركة متابعيهم أبرز الحظات التي يقضونها مع عائلاتهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في تجميد كافة الأنشطة الرياضية.
“الغد” قامت برصد ما ينشره الرياضيون على صفحاتهم، على النحو التالي:
1- توني كروس (ألمانيا)
ظهر لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني في مقطع فيديو قصير عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بتدريبات المراوغة بالكرة.
2- غاريث بيل (ويلز)
شارك لاعب نادي ريال مدريد الإسباني مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بممارسة رياضته المفضلة (الغولف).
3- نغولو كانتي (فرنسا)
قام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر فيديو عبر حسابه على (انستغرام) وهو يستعرض مهاراته بتسجيل الأهداف في المواقف الصعبة ومن زوايا مستحيلة.
4- أندريس انييستا (اسبانيا)
يستغل لاعب وسط فيسيل كوبي الياباني فترة الحجر الصحي المنزلي، بخوض العديد من التحديات الفكاهية مع زوجته، والتي يشاركها مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام).
5- مارتن براثويت (الدنمارك)
نشر لاعب نادي برشلونة، مقطع فيديو عبر حسابه على (انستغرام) يظهر كيف يقضي اوقاته في العزل المنزلي.
6- جيمي فاردي (إنجلترا)
قام هداف ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي جيمي فاردي وعائلته، بتحية الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية التي تكافح فيروس كورونا في بريطانيا.