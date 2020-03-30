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بيل يلعب “الجولف” وكانتي يسجل من الزوايا المستحيلة – فيديو

كيف يقضي الرياضيون أوقاتهم في الحجر الصحي المنزلي؟

منذ 18 دقيقة

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خالد العميري

عمان – يواصل نجوم الرياضة العالمية، مشاركة متابعيهم أبرز الحظات التي يقضونها مع عائلاتهم خلال فترة الحجر الصحي المنزلي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي تسبب في تجميد كافة الأنشطة الرياضية.

“الغد” قامت برصد ما ينشره الرياضيون على صفحاتهم، على النحو التالي:

1- توني كروس (ألمانيا)

ظهر لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني في مقطع فيديو قصير عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بتدريبات المراوغة بالكرة.

2- غاريث بيل (ويلز)

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🏌️‍♂️#hometeam @adidas @adidasfootball

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شارك لاعب نادي ريال مدريد الإسباني مقطع فيديو مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام) وهو يقوم بممارسة رياضته المفضلة (الغولف).

3- نغولو كانتي (فرنسا)

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😁↩️ #Predator @adidasfootball

A post shared by N'Golo Kanté (@nglkante) on

قام لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي بنشر فيديو عبر حسابه على (انستغرام) وهو يستعرض مهاراته بتسجيل الأهداف في المواقف الصعبة ومن زوايا مستحيلة.

4- أندريس انييستا (اسبانيا)

يستغل لاعب وسط فيسيل كوبي الياباني فترة الحجر الصحي المنزلي، بخوض العديد من التحديات الفكاهية مع زوجته، والتي يشاركها مع متابعيه عبر حسابه على (انستغرام).

5- مارتن براثويت (الدنمارك)

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THIS is how it was meant to go… 😂

A post shared by Martin Braithwaite (@braithwaite_no1) on

نشر لاعب نادي برشلونة، مقطع فيديو عبر حسابه على (انستغرام) يظهر كيف يقضي اوقاته في العزل المنزلي.

6- جيمي فاردي (إنجلترا) 

قام هداف ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي جيمي فاردي وعائلته، بتحية الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية التي تكافح فيروس كورونا في بريطانيا.

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