بيل ينقذ ويلز من هزيمة أميركية

عمان – الغد- أنقذ النجم جاريث بيل، المنتخب الويلزي من الهزيمة في المباراة الأولى له ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، بإحراز هدف التعادل الثمين أمام منتخب الولايات المتحدة (1-1) مساء الاثنين على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وكان منتخب الولايات المتحدة متقدما بالنتيجة عبر هدف أحرزه تيموثي وياه، نجل الأسطورة الليبيرية جورج وياه، في الدقيقة 36، قبل أن يتمكن بيل من تنفيذ ركلة جزاء بنجاح حصل عليها بنفسه، في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يتشارك المنتخبان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين وراء المنتخب الإنجليزي الذي اكتسح نظيره الإيراني 6-2 أمس أيضا.

وتستكمل مباريات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث تلعب ويلز أمام إيران، فيما تواجه إنجلترا الولايات المتحدة.