بينتو دا كوستا يفوز بفترة رئاسية جديدة لنادي بورتو البرتغالي

لشبونة – أعيد انتخاب جورجي نونو بينتو دا كوستا رئيسا لنادي بورتو البرتغالي مساء الأحد، وهو المنصب الذي يستحوذ عليه منذ 38 عاما، بعد حصوله على 68.65% من الأصوات خلال الانتخابات التي أجريت عطلة الأسبوع الماضي.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد تفوق بينتو دا كوستا على أقرب منافسيه، جوزيه فرناندو ريو، الذي حصل على 22.44% من الأصوات، ليحصل على فترة رئاسية جديدة هي الـ15 له.

Pinto da Costa es reelegido para su 15º mandato al frente del Oporto (@FCPorto). #LigaNOS https://t.co/gr7jRFHllQ — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 8, 2020

وسيواصل دا كوستا (82 عاما) عمله كرئيس لنادي “التنانين” لأربع سنوات قادمه، حيث قال موجها الشكر لناخبيه: “هذا توقيت ليس بالسهل على أي أحد، لقد جائوا لانتخابي ولتجديد الثقة في وهذه إشارة محفزة للغاية للمعارك القادمة”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية لإعادة انتخابي بهذه الطريقة، أعضاء النادي قدموا مثالا على الحيوية والنظام والاحترام والاهتمام بمستقبل بورتو”.

وتحت قيادته توج بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (1986-87 و2003-04) وبالدوري الأوروبي مرتين (2002-03 و2010-11) إضافة لاستحواذه على لقب الدوري البرتغالي 21 من أصل 28 لقبا يمتلكها النادي. (إفي)