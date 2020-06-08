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بينتو دا كوستا يفوز بفترة رئاسية جديدة لنادي بورتو البرتغالي

منذ ساعتين

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لشبونة – أعيد انتخاب جورجي نونو بينتو دا كوستا رئيسا لنادي بورتو البرتغالي مساء الأحد، وهو المنصب الذي يستحوذ عليه منذ 38 عاما، بعد حصوله على 68.65% من الأصوات خلال الانتخابات التي أجريت عطلة الأسبوع الماضي.

ووفقا للبيانات الرسمية، فقد تفوق بينتو دا كوستا على أقرب منافسيه، جوزيه فرناندو ريو، الذي حصل على 22.44% من الأصوات، ليحصل على فترة رئاسية جديدة هي الـ15 له.

وسيواصل دا كوستا (82 عاما) عمله كرئيس لنادي “التنانين” لأربع سنوات قادمه، حيث قال موجها الشكر لناخبيه: “هذا توقيت ليس بالسهل على أي أحد، لقد جائوا لانتخابي ولتجديد الثقة في وهذه إشارة محفزة للغاية للمعارك القادمة”.

وأضاف: “أنا سعيد للغاية لإعادة انتخابي بهذه الطريقة، أعضاء النادي قدموا مثالا على الحيوية والنظام والاحترام والاهتمام بمستقبل بورتو”.

وتحت قيادته توج بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (1986-87 و2003-04) وبالدوري الأوروبي مرتين (2002-03 و2010-11) إضافة لاستحواذه على لقب الدوري البرتغالي 21 من أصل 28 لقبا يمتلكها النادي. (إفي)

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