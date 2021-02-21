بينها التوابل والخبز الأبيض… أطعمة شعبية تضر كبد الإنسان

يعد الكبد من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان التي يمكن أن تتعرض للضرر على المدى الطويل بسبب بعض الممارسات اليومية الخاطئة خاصة فيما يتعلق بتناول الطعام.

وأورد موقع “إيت زيث” الأمريكي، 6 أطعمة قال إنها يمكن أن تسبب الضرر للكبد وتؤدي إلى تلفه على المدى الطويل، إذا لم يغير الشخص طريقة استخدامها.

وأوضح الموقع أن بعض الأطعمة تؤدي إلى زيادة الدهون على الكبد، بحسب الموقع الذي أوضح أن هناك إحصاءات تشير إلى أن أكثر من 4 ملايين أمريكي يعانون من أمراض الكبد بسبب الإفراط في تناول هذه الأطعمة.

1- بعض التوابل

يحرص البعض على تناول الكاتشب والتوابل، التي تحتوي على سكريات غير ظاهرة لأنها تعطي الطعام مذاقا جميلا، لكن الواقع أن الإفراط في استخدامها يساهم في تلف الكبد.

2- المشروبات الغازية

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المشروبات الغازية إلى تسمم الكبد الذي لا يستطيع التعامل مع الكميات الكبيرة من الفركتوز الموجود بها.

3 – البطاطس المحمرة

يحرص الكثير من الناس على تناول البطاطس المحمرة على موائدهم بصورة دائمة، لكنها مضرة للكبد لأنها تحتوي على سعرات حرارية عالية وهي غنية بالدهون المشبعة أيضا، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة دهون الكبد ومقاومة الأنسولين.

4 – الزيت النباتي

يمكن أن يؤدي الزيت النباتي إلى تلف الكبد الدهني لأنه يتأكسد بصورة كبيرة عند استخدامه في طهي الأطعمة.

5 – اللحوم الباردة

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول عنصر الصوديوم إلى اختلال في نسب السوائل في الجسم، ويؤدي ذلك إلى خلل في وظائف الكبد، وتعد اللحوم الباردة من مصادر الصوديوم الخفي في النظام الغذائي.

6 – الخبز الأبيض

يعد الخبز الأبيض مصدرا للكربوهيدرات التي تفتقر إلى الألياف، وينتج عن ذلك ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ويؤدي ذلك في النهاية إلى ترسب الدهون في الكبد.-(سبوتنيك)