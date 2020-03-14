بينهم أردني: قطر تعلن شفاء 4 مصابين بكورونا – فيديو

عمان- الغد- أعلنت الدكتورة منى المسلماني، المدير الطبي لمركز الأمراض الانتقالية في قطر، عن شفاء أربع إصابات بكورونا من جنسيات مختلفة بينها أردني

وقالت المسلماني إن الحالة الأولى لمقيم أردني الجنسية، وأن الحالة الثانية لمقيمة فلبينية الجنسية قادمة من إيران والحالة الثالثة لمقيم إيراني الجنسية قادم من إيران، مضيفة أن الحالة الرابعة لمقيم سوداني الجنسية مخالط لشخص من إيران.

وبحسب معلومات وصلت “الغد” فإن المواطن الأردني المقيم في قطر لم يغادر الدوحة منذ أكثر من عام، ولم يحضر إلى المملكة منذ ذلك التاريخ