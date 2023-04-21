بينهم نجوم.. مانشستر يونايتد يعتزم الإطاحة ب17 لاعبا

يعتزم مانشستر يونايتد التخلي عن 17 لاعبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تمويل صفقات جديدة، بحسب تقرير صحفي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، سيحاول يونايتد جمع نحو 208 ملايين جنيه إسترليني، من بيع هؤلاء اللاعبين.

وتتضمن لائحة اللاعبين غير المرغوب بهم كلا من: الحارس دافيد دي خيا والقائد هاري ماجواير، اللذين عاشا كابوسا خلال هزيمة الشياطين الحمر أمام إشبيلية 0-3 مساء الخميس، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد دي خيا هذا الصيف، لكن يونايتد قد يختار التمديد لمدة عام واحد، من أجل فرض رسوم انتقال عند بيعه.

ويُتوقع كذلك فتح باب الخروج للمهاجم الفرنسي، أنتوني مارسيال، بعد 8 سنوات قضاها في النادي، بحسب “ديلي ميل”.

وهناك أيضا لاعبا خط الوسط، فريد وسكوت ماكتوميناي، إلى جانب الظهير الأيمن آرون وان بيساكا، ومجموعة من اللاعبين الذين لا يتمتعون بفرصة المشاركة بانتظام، مثل أنتوني إيلانجا وفيكتور لينديلوف ودوني فان دي بيك وبراندون ويليامز.

وهذا بالإضافة إلى إريك بايلي وأليكس تيليس، المعارين هذا الموسم.

وسينتهي الصيف المقبل عقد كل من، فيل جونز وأكسل توانزيبي، بينما قد يغادر دين هندرسون بشكل نهائي، بعد موسمين على سبيل الإعارة في نوتنجهام فورست.

وعقب انتهاء فترة الإعارة، من المقرر أن يعود فاوت فيجهورست ومارسيل سابيتزر إلى بيرنلي وبايرن ميونخ، على الترتيب.