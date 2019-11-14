بينهم 8 أطفال و3 سيدات.. غزة تشيّع كوكبة من شهدائها – فيديو وأسماء

غزة – شيّع آلاف الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، اليوم الخميس، جثامين كوكبة من الشهداء الذين ارتقوا مساء أمس وفجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع جنازة حاشدة لتشييع جثامين ثمانية شهداء، بينهم ثلاثة أطفال وسيدة، من عائلة السواركة ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في ساعات فجر الخميس.

وبحسب ما أعلنت وزارة الصحة فإنّ الشهداء الستة هم معاذ محمد سالم السواركة (7 أعوام)، ومهند رسمي سالم السواركة (12 عامًا)، ووسيم محمد سالم السواركة (13 عامًا)، ومريم سالم ناصر السواركة (45 عامًا)، ورسمي سالم عودة السواركة (45 عامًا)، ويسري محمد عواد السواركة (39 عامًا)، وفارس محمد سالم السواركة، وسالم محمد سالم السواركة.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع جرى تشييع جثامين الشهيدين محمد حسن معمر (2 عامًا)، وأحمد حسن الكردي (28 عامًا)، اللذين ارتقيا في استهداف إسرائيلي في حي النصر برفح مساء أمس الأربعاء.

كما شيّع أهالي مدينة غزة جثمان الشهيد يوسف رزق أبو كميل (35 عامًا) الذي ارتقى مساء الأربعاء في استهداف إسرائيلي بمنطقة “الزرقا” شمال مدينة غزة.

يشار إلى أنّ وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن 34 مواطنا استشهدوا وأصيب نحو 111 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر أول أمس الثلاثاء على قطاع غزة.

وأوضحت في إحصائية نشرتها صباح الخميس أن من بين الشهداء 8 أطفال و3 سيدات، ومن بين المصابين 46 طفل و20 سيدة.