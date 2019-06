بينيتيز يعزف لحن الرحيل عن نيوكاسل

لندن – قرر المدرب الإسباني رافايل بينيتيز الرحيل عن “الدفة الفنية” لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، بعد فشله في التوصل الى اتفاق من أجل تمديد عقده ، الذي ينتهي في 30 حزيران (يونيو) الحالي.

وقال نيوكاسل في بيان أنه : “مع خيبة أمل ، نعلن بأن المدرب رافايل بينيتيز سيترك نيوكاسل يونايتد عند انتهاء عقده في 30 حزيران (يونيو) 2019” ، موضحاً : “عملنا بجهد كبير خلال فترة طويلة من أجل تمديد عقد رافا ، لكننا لن نتمكن من التوصل الى اتفاق مع رافا وممثليه”.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.

