بينيتيز يعزف لحن الرحيل عن نيوكاسل

لندن – قرر المدرب الإسباني رافايل بينيتيز الرحيل عن “الدفة الفنية” لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، بعد فشله في التوصل الى اتفاق من أجل تمديد عقده ، الذي ينتهي في 30 حزيران (يونيو) الحالي.

وقال نيوكاسل في بيان أنه : “مع خيبة أمل ، نعلن بأن المدرب رافايل بينيتيز سيترك نيوكاسل يونايتد عند انتهاء عقده في 30 حزيران (يونيو) 2019” ، موضحاً : “عملنا بجهد كبير خلال فترة طويلة من أجل تمديد عقد رافا ، لكننا لن نتمكن من التوصل الى اتفاق مع رافا وممثليه”.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019. Full club statement: https://t.co/IscVOvLxGD #NUFC pic.twitter.com/DWeBkpRubP — Newcastle United FC (@NUFC) June 24, 2019

وشكر نيوكاسل المدرب الإسباني ، بالقول : “نشكر رافا وفريقه التدريبي على جهودهم خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، وعلى مساهمتهم المهمة في ما حققنا جماعيا ، كما نريد أن نشكر مشجعينا واللاعبين والطاقم العامل بالفريق على صبرهم خلال فترة من الشكوك ، وستبدأ الآن عملية البحث عن بديل”.

وكشف نيوكاسل – الذي أنهى الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث عشر- أن مساعدي بينيتيز باكو دي ميغيل مورينو وأنتونيو غوميز بيريز وميكل أنتيا ، سيتركون النادي أيضا في 30 حزيران (يونيو).

الجدير بالذكر ، أن المدرب الاسباني رافا بينيتيز (59 عاماً) ، استلم مهمة الإشراف على تدريب نيوكاسل منذ آذار(مارس) من العام 2016 بعقد يمتد لـ 3 أعوام. (أ ف ب)