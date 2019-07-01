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بينيتيز يودّع جمهور نيوكاسل في “رسالة عاطفية”

منذ 21 دقيقة

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مدريد – ودّع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز جمهور نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، في رسالة أوضح من خلالها بأن إدارة النادي لم تكن تتفق معه في رؤيته.

وقال بينيتيز في الرسالة : “كنت أود الإستمرار في نيوكاسل، ولكني لم أكن أنوي تمديد العقد فقط ، كنت أود أن أكون جزءا من المشروع ، للأسف، اتضح لي مع الوقت أن إدارة النادي لا تتفق معي في الرؤية”.

وأبدى بينيتيز حزنه ، لافتاً إلى أنه غير نادم في أي وقت على قراره بتدريب الفريق ، كما شكر الجماهير على السنوات الثلاث الأخيرة، التي وصفها بـ”الرائعة”، و”المذهلة” والتي تم فيها “تجاوز تحديات رائعة”.

وقال المدرب الإسباني (59 عاما) : “أنا فخور للغاية بما حققناه معا، أنتم في قلبي دائما ، أتمنى لكم الكثير من التوفيق في المستقبل”.

وتولى بينيتيز تدريب نيوكاسل في آذار (مارس) 2016 ، ورغم أنه لم يتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط إلا أنه جدد لـ 3 مواسم ، واستطاع إعادة نيوكاسل إلى البريميرليغ بعدما قضى عاما في “التشامبيونشيب” واستطاع أن يبقى الفريق هذا الموسم في الدوري الممتاز. (إفي)

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