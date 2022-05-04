بينيت: لن نضرب من يهاجموننا فقط وإنما من يرسلونهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، قائلا “لن نضرب من يهاجموننا فقط، وإنما من يرسلونهم أيضاً وإن كانوا على بعد ألف كيلو متر”، متوعدا بضرب من يهاجمون إسرائيل ومن يقفون خلفهم.

ونقل متحدث عن بينيت قوله ” لقد ولى عصر الحصانة التي كان يتمتع بها صناع الإرهاب”.

وأضاف: “لن يكون الإرهابي الذي يرتكب العملية هو الوحيد الذي سيدفع الثمن، بل الجهة التي ترسله أيضًا حتى إذا كانت بعيدة مسافة ألف كيلو متر عن هذا المكان”.

وتابع بينيت: نحن نخوض “حربًا ضد عدو لئيم يطمع في الموت.. ولا يتوانى عن السعي لتدمير حياة مواطني إسرائيل، بدلاً من بناء حياتهم ومستقبلهم”.

وأعرب عن استعداد تل أبيب لمواجهة محتملة إذا اضطرت لذلك، قائلا “نحن جاهزون ومدربون لنضرب العدو ضربًا قاسيًا وقاطعًا”. (العربية)