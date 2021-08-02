بينيت وغانتس يقرباننا من مواجهة أخرى في غزة

هآرتس

بقلم: رفيف دروكر 2/8/2021

كابنت نفتالي بينيت قام بعقد جلسة قبل فترة قصيرة حول غزة. ومثلما هو دارج عندنا فإن رئيس الأركان هو الذي قام بتأطير النقاش. توجد أمامنا ثلاثة خيارات، قال افيف كوخافي، وهي إدارة الوضع، أي مواصلة الأمور كما هي الآن؛ احتلال غزة، لا حاجة إلى التفصيل، والخيار الثالث، سنغافورة. 2. صفر. ما معنى ذلك؟ هذا يصعب تخيله. ولكن رئيس الأركان، لسبب ما، لم يرغب في إعطاء تفاصيل. فقد اكتفى بهذه الأقوال في ساحة المستوى السياسي وكأن الخيارين الأخيرين يوجدان في ملعب آخر. كوخافي هو شخص كلاسيكي.

عندما كان افيغدور ليبرمان وزير الدفاع وأراد تعيين رئيس الأركان، اختار الجنرال نيتسان الون. مصدر رفيع كان مطلعا على الأمر قال لي إن الون تسلم من ليبرمان رسالة تقول إنه الأفضل. ليبرمان تأثرا من إبداعية الون ولم يخف من صورته اليسارية. على أي حال، بعد فترة . فقد عرف أن ألون لا يمكن فرضه على بنيامين نتنياهو. وليبرمان افترض أن نتنياهو لا يعارض ألون حقا، بل هو أراد تعيين رئيس أركان يكون مدينا بتعيينه لرئيس الحكومة وليس لوزير الدفاع.

ليبرمان قرر اختيار المرشح الطبيعي، الاجماع، كوخافي. ولكنه فعل ذلك بطريقة أصيلة. فقد أعلن لرئيس الحكومة عن قراره قبل لحظة من قيام نتنياهو بالسفر في المروحية. وقد قال شهود على المحادثة بين الإثنين إن نتنياهو صرخ وكان غاضبا وقال لليبرلمان إنه إذا أعلن عن التعيين فإنه سيعلن عند هبوطه عن إلغائه.

ليبرمان قام بالإعلان ونتنياهو قام ببتلاع الضفدع وتم تعيين كوخافي. وهذا لم يكن ضفدعا كبيرا جدا. كوخافي هو ضابط موهوب، لديه إنجازات كثيرة، وفي الحقيقة هو ليس حل وسط. ولكنه بشكل عام لن يحاول شق طريق، يفترض أن المستوى السياسي لا يرغب فيه.

في حالة غزة يوجد موقف منفرد في الكابنت، موقف وزير الأمن الداخلي عومر بار – ليف، الذي حاول تحدي النموذج. منذ عشرين سنة نحن نفعل نفس الشيء، والوضع فقط يتدهور وحماس تزداد قوتها وفي كل مرة ضررها يكون أكبر. فلماذا نستمر في هذه الخطة الحالية؟.

بصورة مفاجئة، لم تسمع في الغرفة معارضة كاسحة. جدعون ساعر قال جملة استخفت باحتمالية إجراء تسوية مع حماس. بار ليف صمم وقال إنه حتى إعطاء غزة مطارا لا يبدو أمرا فظيعا بالنسبة له. وإذا قامت حماس بخرق القواعد فإنه خلال أربع ساعات سنقوم بتدميره. وللأسف الشديد لم يتطور أي نقاش حقيقي. وتقريبا كالعادة، ساد هناك اتفاق بأن هذا ليس وقته، وأنهم لم يستعدوا لذلك، وأنه سيتم إجراء نقاش فيما بعد. بينيت قال عدة ملاحظات هامة. فهو لم يستبعد الفكرة كليا، بل حتى ذكر بأن إسرائيل كاتس قد أيد خلال السنين إقامة جزيرة صناعية.

كالعادة، نحن في نفس الحلقة المفرغة. الآن غزة لا تزعجنا فلماذا نخاطر ونغير شيئا. عندما سيتم إطلاق القذائف فنحن بالتأكيد لن نغير أي شيء. والأسوأ من ذلك هو أن وزير الدفاع، بني غانتس، قد تبنى سياسة مرفوضة، تربط بين جثامين الجنود الإسرائيليين والمواطنين المحتجزين لدى حماس وبين المسائل الاستراتيجية لغزة. غانتس يعتقد أن هذا واجب أخلاقي، وهو يشعر بأنه ملتزم بوعوده الانتخابية. في حينه كان هذا شعبوية رخيصة والآن هو عدم مسؤولية. توجد ذرائع من أجلها يجب على إسرائيل المخاطرة بمواجهة مع غزة، لكن هذا ليس الموضوع. لن يقوموا بمنع دخول بضائع مهمة إلى غزة حتى تكون هناك صفقة تبادل.

في هذا الأمر يبدو أن بينيت يتفق مع غانتس، وهما يمكنهما تقريبنا من مواجهة غير ضرورية مع حماس. بينيت وغانتس يتفاخران بأنهما يقومان بقصف عقارات فاخرة ردا على كل بالون حارق، وفي محاولتهما تغيير الطريقة التي يتم فيها نقل الأموال القطرية. هذه هي المادة التجميلية التي تعطيهما القليل من الوقت السياسي. لقد حان الوقت لتغيير هذا النموذج أمام غزة. وكوخافي بالتأكيد لن يقوم بوضع العقبات.