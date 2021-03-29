بينيت يقترح خطة قذرة

هآرتس

بقلم: رفيف دروكر 29/3/ 2021

لا يوجد أي وجه حق في اقتراح أن يتم تتويج نفتالي بينيت رئيسا للحكومة. يئير لبيد أكثر جدارة منه في تمثيل كتلة المعارضين لنتنياهو حيث يوجد له عدد أكبر من المقاعد وهو يمثل بمواقفه أجزاء أوسع من هذه الكتلة. لا يوجد عدل، لكن هذا يبدو الطريق الوحيدة لوضع نهاية لحكم بنيامين نتنياهو.

هذه طريق إشكالية وسوقية بدرجة معينة، الحديث يدور عن ائتلاف يمتد بين ابتسام مراعنة واييلت شكيد، لكن لا يوجد مناص. فحكم نتنياهو تحول إلى حكم مسمم جدا وخطير جدا ويحتاج إلى حلول غير طبيعية.

هل ستكون هناك شجاعة لنفتالي بينيت؟ هل سيوافق على أن يكون رئيسا للحكومة؟ السؤال يظهر مضحكا إلى حد معين، لكنه في مكانه: هل الشخص الذي عمل جاهدا في بداية الحملة الانتخابية لإقناع وسائل الإعلام والجمهور على عدم وضعه في كتلة نتنياهو وهم يرسمون نتائج الاستطلاعات، بل في الوسط، يستطيع حقا ترك كتلة نتنياهو؟ خطة رئيس يمينا تقريبا هي خطة قذرة. هو مستعد للانضمام الى ائتلاف ضد نتنياهو فقط كرئيس للحكومة، ومن الافضل دون تناوب. الحكومة برئاسته ستكون نوعا من “حكومة شفاء وطني”. فترة ولايتها ستحدد بسنة وهدفها سيكون اسقاط نتنياهو ومعالجة المواضيع الاقل خلافا مثل الازمة الاقتصادية التي انتجتها الكورونا وتمرير الميزانية وتخفيف لهب الكراهية بين القبائل التي تشكل مواطني الدولة.

هذا ما يطلبه بينيت. ايضا بهذا الشكل سيكون الامر صعبا عليه. لقد سبق ووعد بعدم الجلوس مع ميرتس، وأن لا يكون مدعوما من قبل منصور عباس، وهو بذلك يترك كتلة نتنياهو.

بينيت يجب عليه اقناع لبيد بالاساس. الذي هو في الحقيقة مقيد بوعوده التي تقول إنه سيضحي بطموحاته لتولي منصب رئيس الحكومة لصالح اسقاط نتنياهو؛ مع ذلك، هو لم يفعل كل ما فعله من اجل أن يكون وزير خارجية لبينيت. وهو يقدر ايضا بأنه لا توجد خيارات افضل لبينيت. ومعنى جولة انتخابات خامسة يمكن أن تكون نهاية حياته السياسية. عندها لن تكون كورونا ليكافحها. وسبعة مقاعد يمكنها ببساطة أن تهبط الى اقل من اربعة مقاعد. وليس في كل يوم تكون هناك فرصة ليصبح رئيسا للحكومة. ايضا بينيت يوجد ما يخسره.

إن العصا التي يمكن لبينيت التلويح بها امام لبيد هي التهديد بالعودة الى احضان نتنياهو، وأن يشكل معه ومع منصور عباس حكومة يكون بينيت فيها وزيرا للدفاع. كيف سيشرح لبيد لناخبيه بأنه اضاع هذه الفرصة الذهبية وساهم بنفسه في تشكيل الحكومة المتطرفة التي حذر منها كثيرا؟ الجدال بين بينيت ولبيد هو جدال طبيعي جدا. فهو شجار على المنصب الذي شغله 12 شخصا في تاريخ اسرائيل. ولكن من المشكوك فيه أن يكون هناك وقت للشجار. جدعون ساعر يحاول اقناعهما بأن التردد فقط سيقلص احتمالات هذه الخطوة. نتنياهو سيستيقظ وسيزرع عدة الغام من اجل التفريق بين الشركاء المحتملين وأن يستخدم الضغط على بينيت. هذه الصفقة اذا تم اجراؤها، يفضل القيام بها قبل الذهاب الى منزل الرئيس، من اجل أن نذهب ولدينا مرشح متفق عليه، الذي يمكنه أن يسيطر على الكنيست.

في محادثات مغلقة، قدر نتنياهو بأن بينيت سيسير في هذا الاتجاه. معظم الطريق القاسية شقها من اجله، باحدى يديه حلل عباس والمشتركة، وباليد الأخرى حطم قواعد اللعب بحيث ان تحالف يتشكل من ميرتس وحتى بينيت لن يعتم على مقر رئيس الحكومة البديل، رئيس الحكومة البديل والاختراعات الاخرى التي جلبها نتنياهو إلى عالمه.

هناك سبب آخر من إجله من الأفضل الاتفاق على ذلك بسرعة. عباس لا يريد إنهاء هذه الجولة دون تشكيل حكومة بمساعدة أصوات حزبه. هذا هو جوهر كل الانقلاب الذي أراد إحداثه. في هذه الأثناء هو يميل نحو نتنياهو، ضمن أمور اخرى، بسبب عدم التساوق في كتلة معارضي نتنياهو. وأشهر من النقاشات بين رؤساء الكتلة ستدفعه الى أحضان نتنياهو.