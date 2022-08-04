بينيلوبي كروز تقترب من الـ50.. وهذا هو سر جاذبيتها

كأنّ التقدّم في السنّ لا تأثير له على بشرتها وشبابها! الممثلة الإسبانية ورغم اقترابها من سن الـ50، ما تزال تتمتع بنضارة بشرتها وجسمها الرشيق.

من هنا، وكي تتعلّمي أبرز الخطوات التي تتبعها، كشفت مجلة “جمالك” أسرار الروتين الجمالي لبينيلوبي كروز.

أسرار جمال بشرة وشعر بينيلوبي كروز

تنظّف بينيلوبي كروز وجهها يومياً بغسول الوجه الغني بالحليب، الذي يرطّب بشرتها من الأعماق.

تزيل المكياج كلّ مساء قبل الخلود إلى النوم، فهذه خطوة أساسية في روتينها الجماليّ.

تقوم الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز بتقشير بشرتها لإزالة الجلد الميّت، الأمر الذي يجعل وجهها أكثر نضارة وإشراقاً.

لا تتخلّى كروز عن كريم واقي الشمس أبداً، فهو يحمي بشرتها من أشعّة الشمس القوية ممّا يمنع ظهور البقع الداكنة.

تطبّق ماسك مرطّب كلّ مساء، لمنع جفاف بشرتها وترطيبها من الأعماق، الأمر الذي يمنحها وجهاً ناعماً غير متشقّق.

تعتني بينيلوبي كروز بشعرها جيّداً من خلال تطبيق الزيوت المرطّبة على أطراف خصلاتها، لتحافظ على صحّتها ولمعانها.

بالنسبة للمكياج، فهي لا تخرج من المنزل من دون الماسكارا وأحمر الشفاه الحيادي أو الزهري الناعم.

تطبّق الممثلة الإسبانية كريم العيون الغنيّ بالكولاجين، لتفادي تراكم ظهور التجاعيد تحت العين.

أسرار الرشاقة

تتّبع بينيلوبي كروز دايت البحر الأبيض المتوسط، الذي يرتكز على استهلاك نسبة عالية من زيت الزيتون، الحبوب، الفواكه، الخضروات، نسبة عالية من الأسماك، كميّات معتدلة من منتجات الألبان والأجبان مقابل الحدّ من تناول اللحوم ومنتجاتها.

تمارس تمارين اليوغا التي تساعد في شدّ جسمها والإسترخاء في الوقت عينه.

تقوم هذه الممثلة الإسبانية برقص الباليه الذي لا يساعدها في عملية التوازن والليونة فحسب، بل يساهم في حرق الكثير من السعرات الحرارية للمحافظة على رشاقة جسمها.

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