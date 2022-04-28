بين إنكار الكارثة وإنكار النكبة

هآرتس

بقلم: ديمتري شومسكي

يمكن الأمل بأن الحرب الإمبريالية لروسيا البوتينية ضد الشعب الأوكراني ستنتهي بخيبة أمل للإمبريالية الروسية القومية، بالضبط مثلما انتهت في السابق الحرب بين روسيا واليابان في الأعوام 1904 – 1905، وحرب الشتات السوفييتية ضد فنلندا في الأعوام 1939 – 1940. ولكن إذا هزم الاحتلال الروسي بشكل نهائي فيبدو أن الانتصار المأمول سيجبي من الأمة الأوكرانية ليس فقط ثمنا إنسانيا وماديا باهظا جدا، بل أيضا ثمن أخلاقي لا بأس به. لأنه من الآن يبدو أن الرواية القومية الأوكرانية، مثلما هي آخذة في التشكل إزاء حملة القتل الروسية في أرجاء أوكرانيا، تعكس أكثر فأكثر عناصر الاستقامة القومية وإنكارا للمسؤولية التاريخية.

الدليل البارز على ذلك قدمه رئيس أوكرانيا فلودمير زيلينسكي في خطابه في الشهر الماضي في الكنيست في إسرائيل، في الوقت الذي عرض فيه صورة مشوهة للسلوك الأوكراني في فترة كارثة يهود الاتحاد السوفييتي. عندما جاء للوم وبحق، حكومة إسرائيل بسبب رفضها الوقوف بصورة قاطعة إلى يمين الشعب الأوكراني في حرب وجوده ضد العدوان الروسي، قال زيلينسكي: “إنه عندما وجد يهود أوكرانيا أنفسهم أمام العدو القاتل النازي في الحرب العالمية الثانية فإن الشعب الأوكراني اتخذ القرار الأخلاقي الصحيح وهب لمساعدة جيرانه اليهود”.

كل من لهم خبرة، حتى ولو قليلة، في تاريخ الكارثة في أوكرانيا السوفييتية يعرفون أن هذه الأمور بعيدة جدا عن الحقيقة. نعم، كان هناك أوكرانيون قلائل عرضوا حياتهم للخطر من أجل إنقاذ حياة اليهود الذين وقفوا أمام رعب الإبادة. يجدر، ضمن أمور أخرى، التذكير في هذا السياق برئيس أساقفة الكنيسة الكاثوليكية اليونانية الاوكرانية، اندريه شابتسكي، الذي رحب في الواقع باحتلال ألمانيا لأوكرانيا، لكنه عارض بشدة ملاحقة اليهود وشجع المؤمنين الذين خضعوا لإمرته على مساعدتهم. ولكن بشكل عام، بالتحديد الجهات التي كانت مرتبطة بشكل واضح بالقومية الأوكرانية الممأسسة، مثل رجال شرطة أوكرانيين، أخذت إلى جانب وحدات التصفية دور نشط في القتل الجماعي لليهود. ومن أجل إدراك ذلك يكفي إلقاء نظرة على الشهادة المروعة لـ “دينا برونتشفا”، من الناجين القلائل من مذبحة بابي يار في كييف، التي يمكن قراءتها في الرواية الوثائقية بابي يار لانتولي كوزنتسو.

بشكل غير مفاجئ، أقوال التشويه لزيلينسكي بخصوص دور الأوكرانيين في فترة الكارثة أثارت احتجاجا مبررا لدى إسرائيليون كثيرون. وحتى أن عضو الكنيست الدكتور يوفال شتاينيتس قال: “إن أقوال زيلينسكي تقارب إنكار الكارثة”. يصعب الافتراض أن زيلينسكي لم يتوقع مسبقا مثل هذه الردود. ورغم ذلك لم يخش من إسماع أقوال “الهواء” هذه. سبب ذلك واضح وهو أنه رغم إلقاء خطابه أمام أعضاء الكنيست في إسرائيل إلا أن روايته لم تكن موجهة أولا وقبل كل شيء للأذن الإسرائيلية، بل للأذن الأوكرانية.

في أوج الحرب العادلة لأوكرانيا ضد الإمبريالية الروسية القاتلة، فمن المهم لزيلينسكي أن يكنس تحت البساط القومي كل تفاصيل الماضي الأوكراني هذه، التي يوجد فيها ما من شأنه أن يحطم الصورة الذاتية للأمة الأوكرانية كنموذج للاستقامة وطهارة الأخلاق. بالمناسبة، من الطبيعي أن ما بقي خارج الرواية الوطنية الأوكرانية هو الفظائع التي ارتكبتها قوات الشرطة الأوكرانية الموالية للنازية في بابي يار أو أعضاء الجناح العسكري في منظمة القومية الأوكرانية في غرب أوكرانيا، الذين قتلوا اليهود والبولنديين الأبرياء بدم بارد بإلهام من الأيديولوجيا العرقية – القومية الفاشية لستيفان بنديرا (1909 – 1959)، وهو أحد أكثر الأبطال الوطنيين شهرة في أوكرانيا في الوقت الحالي.

يصعب عدم التماهي مع الازدراء الذي أثاره لدى الإسرائيليون الجهد الوقح لزيلينسكي كي يمحو من الذاكرة الجماعية الأوكرانية جرائم الأوكرانيين ضد أبناء شعبهم في فترة الكارثة. ولكن لا يمكن عدم الاستغراب من الدهشة التي رافقت غضب إسرائيل بشأن إنكار هذه الجرائم من قبل زيلينسكي. هذا الاستغراب يشير أولا وقبل كل شيء إلى نقص الوعي الذاتي القومي للإسرائيليين أنفسهم، حيث أن الإنكار والنسيان لفصول سابقة غير مريحة هما من الأعمدة الأساسية للرواية القومية الصهيونية – الإسرائيلية. هكذا، إنكار النكبة، التدمير الوطني الفلسطيني الذي شمل طردهم وتهجيرهم القسري ومنع عودة العرب الفلسطينيين من قبل إسرائيل، إلى جانب استيلاء إجرامي للدولة على ممتلكاتهم وأيضا المذابح التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي مثل التي ارتكبت في الطنطورة، هذا الإنكار يشكل إحدى القسمات الواضحة للأنا الجماعية الإسرائيلية.

خلافا للأمة الأوكرانية فإن الأمة اليهودية – الإسرائيلية لا تحارب الآن من أجل استقلالها ووجودها الثقافي، وضع طوارئ وطني لا يفيد على أقل تقدير في مواجهة وطنية محايدة مع جرائم الماضي. رغم ذلك، أيضا في إسرائيل مثلما في أوكرانيا، لا يمكن تخيل مواجهة كهذه في المستقبل القريب. اذا يوجد أمامنا خط تشابه حزين بين القومية اليهودية الإسرائيلية والقومية الأوكرانية، الذي يصرخ حتى عنان السماء في هذه الفترة، في يوم الكارثة وعشية يوم النكبة.